مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار في حوّارة

قتل مستوطنين إسرائيليين (30 عاما، 60 عاما) بعملية اطلاق نار عصر السبت، بالقرب من بلدة حوارة الفلسطينية، جنوب نابلس، على الطريق السريع من شارع 60.

أظهر تحقيق أولي أن الاثنين أطلق عليهما النار عد دخولهما مغسلة سيارات قرب حاجز حوارة من مركبة مارة من مسافة قصيرة. وأرسلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وبدأت في مطاردة سيارة المنفذين.

وفي السياق، قالت طواقم الإسعاف الإسرائيلي إن عمليات إنعاش استمرت للمصابين داخل إحدى المحلات في قرية حوارة، ولكن بعد فوات الأوان.

وبحسب ما نشر موقع والاه الإسرائيلي عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله:" إطلاق النار كان دقيقاً جداً، وغير واضح إن كان المنفذ قد نزل من السيارة وأطلق النار أو أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته تنصب حواجز على مداخل ومخارج بلدة حوارة جنوب نابلس، وتجري عمليات تفتيش بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار.

ورحب المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع بالهجوم الذي وصفه بـ "إطلاق النار البطولي في حوارة". وبحسبه فإن الهجوم "جاء نتيجة وعد حازم ومستمر بالمقاومة لحماية شعبنا". كما ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالهجوم: "رد طبيعي ومشروع على جرائم اسرائيل بحق شعبنا".

ويرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون منذ مطلع العام 2023 إلى 33 قتيلا.