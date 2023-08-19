اطلاق سراح الإسرائيلي المسجون بتهمة تهريب نبتة "القات" في تركيا

تم الإفراج عن أفكا عقب تدخل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين اللذين لجأوا إلى نظرائهم الأتراك وطالبوا بالإفراج عنه كبادرة إنسانية

اطلق عصر اليوم السبت، سراح داني افكا (35 عامًا)، المواطن الإسرائيلي الذي كان حكم عليه بالسجن 10 سنوات في تركيا بتهمة تهريب نبتة "القات" عبر البلاد. وهذا بعد أن أمضى أربع سنوات ونصف في السجن التركيّ، بتدخل من نواب إسرائيليين، أطلق سراحه وهو في طريقه إلى إسرائيل .

Ludovic MARIN / AFP الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في فيلنيوس في 12 يوليو 2023.

أحضرت الشرطة التركية أفكا إلى المطار في اسطنبول واستقبلته قنصل إسرائيل في اسطنبول حاني نحمياس، برفقة القنصل الإسرائيلي في أنقرة داني كوشيلفيتش. تم الإفراج عن أفكا عقب تدخل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين اللذين لجأوا إلى نظرائهم الأتراك وطالبوا بالإفراج عنه كبادرة إنسانية.

أفكا هو الإسرائيلي الذي تلقى أشد عقوبة سجن بتهمة التهريب - وهو الأمر الذي أصبح ظاهرة في السنوات الأخيرة حيث تغري الشبكات الأشخاص الضعفاء لتهريب القات من إسرائيل إلى أوروبا وتحقيق ربح ضئيل على طول الطريق.

تلك الشبكات التي يُعرف مشغلوها لدى السلطات في إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها لأن النبتة قانونية في إسرائيل ولكنها ممنوعة في دول أخرى كتركيا.

عمل الرئيس يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين في الأشهر الأخيرة على إطلاق سراحه، حيث بعث الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ رسالة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالخصوص مطالبا اياه التدخل بالقضية .

في حين أرسل وزير الخارجية كوهين رسالة حول الموضوع إلى زميله وزير الخارجية التركي الجديد، طلب فيها مراعاة وضعه الخاص.

في الأسابيع الأخيرة، من بين أمور أخرى بسبب الدفء في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، طرأ تقدم كبير في عمليات إطلاق سراحه والآن من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه بعد ما يقرب من خمس سنوات كان فيها في تركيا مسجونًا.