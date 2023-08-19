اسرائيل: احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على "التعديلات القضائية" التي تروّج لها الحكومة

للأسبوع الـ33 على التوالي: احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على "التعديلات القضائية" التي تروّج لها الحكومة

تتواصل الاحتجاجات ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.

وللأسبوع الـ33 على التوالي تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق مختلفة، اليوم السبت محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية وتعطيل خدمة القطار الخفيف الذي افتتحه بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع.

وفي ظل هجوم حوارة، يتظاهر المتظاهرون في نحو 150 موقعا في أنحاء البلاد ضد استمرار سن قوانين التعديلات القضائية. وفي المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل ابيب قام المتظاهرون بقطع طريق أيالون الشمالي واغلاقه امام حركة السير.

تحدث الرئيس السابق للموساد ، داني ياتوم ، في مظاهرة في حيفا ، وقال إنه "للأسبوع الثالث والثلاثين ، يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين الطيبين إلى الشوارع والساحات لوقف الانقلاب وحماية الديمقراطية. من حكومة فاشلة أعلنت الحرب علينا ". وبحسب ياتوم ، "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التصميم والصبر، وستستغرق المعركة وقتًا طويلاً ، ولكن في النهاية سنفوز".

يأتي هذا الاحتجاج بعد أن وافق الكنيست قبل اسبوعين على تعديل ما يُعرف باسم بند "المعقولية" ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا تمت الموافقة عليه يصبح قانونا.

و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. من خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.