رؤساء السلطات المحلية العربيّة في إسرائيل ينظمون إضرابًا ومظاهرة ضد قرار الحكومة بتجميد الميزانيات

"علينا المساهمة لإنجاح هذا النضال لأن التجربة تثبت بأن الحقوق تؤخذ بالنضال ولا تعطى بالاستجداء"

تنظم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، الاثنين القادم إضرابا انذاريًا ومظاهرة في القدس ضد قرار وزير المالية سموتريتش بتجميد الميزانيات.

وقالت اللجنة في بيان دعوتها للمظاهرة أن "هذه المعركة، ليست معركة السلطات المحلية فقط، إنما هي معركتنا كلنا نحن المواطنين عرب كجزء من شعب يواجه يوميا سياسات التمييز العنصري. وعلينا المساهمة لإنجاح هذا النضال لأن التجربة تثبت بأن الحقوق تؤخذ بالنضال ولا تعطى بالاستجداء".

وسينظم هذا الاحتجاج ردًا على عدم تحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية العربية، تنفيذاً لقرار أصدره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكذلك على عدم معالجة مشكلة استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس في بيان سابق "نعارض تجميد مبلغ 200 مليون دولار من موارد السلطات المحلية العربية، وعدم الحصول على مبلغ 670 مليون دولار من ميزانيات التطوير. وتجميد هذه الميزانيات للسلطات يؤثر في مشاريع عدة، بينها برامج التعليم والرفاه الاجتماعي لمحاربة العنف والجريمة". وأضاف رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، إن اشتراط تلقي المساعدات المالية بإصدار تصاريح بناء يسيء للسلطات المحلية العربية.