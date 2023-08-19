شاي وابنه افيعاد هما ضحايا عملية إطلاق النار في قرية حوارة بالضفة الغربية

نتنياهو: "قوات الأمن تعمل جاهدةً لالقاء القبض على المنفذين ومحاسبتهم"

قتل شاي سيلاس نيجاركار (60 عاما) ونجله أفيعاد نير نيجاركار من سكان أشدود اليوم (السبت) في هجوم إطلاق نار في قرية حوارة.

وجراء العملية اثيرت عدة ردود فعل غاضبة ومتعاطفة على مقتل الرجلين من مدينة اشدود وقال رئيس بلدية أشدود، يحيئيل العسري ، إن "جميع سكان أشدود ينعون مقتل سكان المدينة، أب وابنه، في هجوم إطلاق نار شديد بطريقة إجرامية.

وأضاف أن بلدية اشدود ومواطني المدينة وطاقم البلدية، بعزون أفراد الأسرة في هذه اللحظات الصعبة. كما وستتحمل البلدية أشدود مسؤولية ترتيبات الجنازة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت: "أبعث بأحر التعازي لأسرة القتيلين، الأب والابن، اللذين سلبت حياتهما بهذه الطريقة القاسية والإجرامية. الآن تعمل قوات الأمن بكل قوتها للعثور على القاتل ومعاقبته ، تمامًا كما فعلنا مع جميع القتلة حتى الآن".

كما علق رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ ، على الهجوم: "انه يوم سبت حزين ينتهي بألم شديد بمقتل رجلين، أب وابنه، في هجوم خطير في حوارة. أنا واثق من أن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن سيضعون يدهم بحزم على القاتل البغيض. يجب ألا ندع الإرهاب يهزمنا ".

AHMAD GHARABLI / AFP قوات الأمن الإسرائيلية تقف في حراسة بعد إغلاق طريق في أعقاب هجوم ورد أنه وقع في بلدة حوارة بالضفة الغربية ، في 19 أغسطس ، 2023.

وقال وزير الأمن يوآف غالانت: "في ختام تقييم الوضع، أصدرت هذا المساء تعليماتي للجيش الإسرائيلي والشاباك بزيادة جهودهما في العمليات الدفاعية للطرق والمستوطنات في الضفة الغربية، والقيام بكل ما هو ضروري لاعتراض المنفذ والقبض عليه. أبعث بأحر التعازي لأسرة القتيلين، الأب والابن ، الذين قتلوا بقسوة لا توصف".

وفي الوقت نفسه، علق رئيس المعارضة يائير لبيد على الهجوم وغرد على حسابه على تويتر: "انتهى السبت بهجوم دامي وحقير في حوارة. مقتل شخصين. أود أن أبعث بأحر التعازي للعائلة والأصدقاء في أوقاتهم الصعبة. القوات الأمنية ستقبض على منفذ العملية الحقير. يجب التعامل مع الإرهاب بصرامة وإصرار و عزيمة."