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تقرير: ايران متورطة بتقويض الوضع الأمني في السلطة الفلسطينية

i24NEWS

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قوات الأمن الإسرائيلية تحرس موقع هجوم إطلاق نار في حوارة بالضفة الغربية بالقرب من نابلس ، 19 أغسطس ، 2023
Flash90قوات الأمن الإسرائيلية تحرس موقع هجوم إطلاق نار في حوارة بالضفة الغربية بالقرب من نابلس ، 19 أغسطس ، 2023

المصادر الفلسطينية تتهم ايران بالمسؤولية عن تدهور الاوضاع الأمنية في السلطة الفلسطينية بعد دعمها الجهاد وحماس

في أعقاب عملية حوارة اليوم التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين، اتهمت مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ايران بمسؤولية معينة عما يجري في أراضي السلطة الفلسطينية، وذكرت المصادر لهيئة البث الرسمية "كان" أن طهران تتعاون مع حماس والجهاد الإسلامي بهدف تقويض الاستقرار الأمني في الضفة الغربية. 

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وبرأيهم، ايران تريد تحسين التشكيل العسكري للتنظيمات الفلسطينية، وليس فقط تشجيع التشكيلات في قطاع غزة، وبحسب المصادر فإن ايران تقوم بذلك من خلال التعاون بين حماس والجهاد الإسلامي. 

في الوقت نفسه، يخشى مسؤولون في السلطة الفلسطينية من أن العملية ستؤدي إلى نشاطات انتقامية لمستوطنين، على النحو الذي يشبه أعمال الشغب التي كانت في حوارة بعد مقتل الأخوين يانيف قبل نصف عام. وأضاف مسوؤلون أن هناك مخاوف في السلطة من أن يستغل الوزراء سموتريش وبن عفير العملية لتعميق المساس بالسلطة الفلسطينية وانهيارها. 

ويشار إلى أن العمليات الأخيرة في حوارة نفذها مهاجمون ليسوا من سكان القرية، وهم من القرى المجاورة لها. ونجحوا بالوصول اليها بسبب وجود ممر مركزي يسافر فيه غالبية الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة. إسرائيليون كثر يأتون الى القرية لتناول الطعام أو بغرض التسوق في القرية. 

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