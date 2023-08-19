تقرير: ايران متورطة بتقويض الوضع الأمني في السلطة الفلسطينية

المصادر الفلسطينية تتهم ايران بالمسؤولية عن تدهور الاوضاع الأمنية في السلطة الفلسطينية بعد دعمها الجهاد وحماس

في أعقاب عملية حوارة اليوم التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين، اتهمت مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ايران بمسؤولية معينة عما يجري في أراضي السلطة الفلسطينية، وذكرت المصادر لهيئة البث الرسمية "كان" أن طهران تتعاون مع حماس والجهاد الإسلامي بهدف تقويض الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

وبرأيهم، ايران تريد تحسين التشكيل العسكري للتنظيمات الفلسطينية، وليس فقط تشجيع التشكيلات في قطاع غزة، وبحسب المصادر فإن ايران تقوم بذلك من خلال التعاون بين حماس والجهاد الإسلامي.

في الوقت نفسه، يخشى مسؤولون في السلطة الفلسطينية من أن العملية ستؤدي إلى نشاطات انتقامية لمستوطنين، على النحو الذي يشبه أعمال الشغب التي كانت في حوارة بعد مقتل الأخوين يانيف قبل نصف عام. وأضاف مسوؤلون أن هناك مخاوف في السلطة من أن يستغل الوزراء سموتريش وبن عفير العملية لتعميق المساس بالسلطة الفلسطينية وانهيارها.

ويشار إلى أن العمليات الأخيرة في حوارة نفذها مهاجمون ليسوا من سكان القرية، وهم من القرى المجاورة لها. ونجحوا بالوصول اليها بسبب وجود ممر مركزي يسافر فيه غالبية الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة. إسرائيليون كثر يأتون الى القرية لتناول الطعام أو بغرض التسوق في القرية.