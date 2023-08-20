قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار على يهودي ملثم اشتبه فيه بإلقاء الحجارة

من المحتمل أن تكون هذه محاولة للانتقام بعد عملية يوم أمس في حوارة.

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على اثنين من المشتبه بهم ملثمين في منطقة "معاليه لافونا" في الضفة الغربية بعد أن رشقوا بالحجارة في المكان. وبعد إطلاق النار، تبين أنهما مستوطنان، أحدهما ، 20 عام، أصيب بجروح متوسطة في الفخذ من إطلاق النار وتم نقله إلى مستشفى شعاريه تسيديك لتلقي العلاج في القدس. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى حول القضية، لكن من المحتمل أن تكون هذه محاولة للانتقام بعد عملية يوم أمس في حوارة.

وبحسب للجيش الإسرائيلي، في حوالي الساعة 03:00 ليلاً، وصل بلاغ عاجل حول رجال ملثمين يسيرون في منطقة "معاليه لافونا". وقد أدركت قوة الجيش الإسرائيلي التي تم إرسالها إلى مكان الحادث أن المشتبه بهم رشقوا الحجارة ورداً على ذلك، أطلقت القوة النار على الجزء السفلي من جسد المشتبه بهم بعد أن كانوا يرشقون الحجارة، مما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة.

في غضون ذلك ، تتواصل مطاردة المنفذ الذي نفذ عملية إطلاق النار يوم أمس وقتل شي سيلاس نيجارغاراركار البالغ من العمر 60 عامًا ونجله أفيعاد نير من سكان أشدود. واصيب الرجلان باطلاق النار على مغسلة سيارات في بلدة فلسطينية جنوب نابلس. وعملت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الليل في عدة قرى في الضفة الغربية، وبحسب تقارير فلسطينية، وصل جنود إلى قرية عكبرة وصادروا الكاميرات من المحلات.