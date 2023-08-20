الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيّرة على حدود قطاع غزة

أفاد الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الفلسطينية مستخدمة صاروخين من القبة الحديدية

اعترضت القبة الحديدية طائرة بدون طيار صباح اليوم (الأحد) على حدود غزة بمنطقة إشكول. لم تقع إصابات ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار ولم تتسبب أية أضرار.

يبدو أن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة حماس وقد أقلعت من رفح، وكانت تحت المراقبة منذ لحظة إقلاعها، وبمجرد أن طارت شرقا باتجاه إسرائيل، تم اعتراضها.

تم نقل استدعاء طائرات إضافية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، والتي تقوم بإجراء عمليات مسح، وستقوم القوات البرية قريبًا بجمع شظايا الطائرة لفحص ما إذا كانت مسلحة.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي: "شوهدت طائرة بدون طيار منذ فترة وجيزة تحلق فوق قطاع غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل، ولم تدخل الطائرات إلى أراضينا، ومنذ لحظة إقلاعها اتبعت أنظمة سلاح الجو مسارها.

ولاحقًا نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض الطائرات بدون طيار باستخدام نظام القبة الحديدية. لم تشكل العملية أي تهديد لسكان قطاع غزة ولم يتم تفعيل أي إنذارات".