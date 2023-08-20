ذلك على خلفية رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال إلى السلطات العربية

قال حاييم بيبس، رئيس اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل، صباح اليوم (الأحد) في المؤتمر التربوي لمركز الحكم المحلي في باقة الغربية، إن "الحكم المحلي يقف بشكل كامل مع السلطات المحلية العربية وسنضرب غدا بين الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا كدليل على رص الصفوف لنيل المطالب المشتركة". وذلك على خلفية رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال إلى السلطات العربية.

AMIT SHABI/POOL رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 18 يونيو 2023

وأضاف بيبرس "إذا بقي الحال على ما هو حت الأول من سبتمبر\أيلول فسندرس تحركات أخرى" وأضاف "نحن نطالب بميزانيات فورية للأرياف وللمجتمع العربي".

في الوقت نفسه، بعث بيبرس برسالة إلى رؤساء السلطات المحلية، أكد فيها على "ضرورة التضامن مع نضال السلطات العربية التي تقف إلى جانبنا دائمًا في كل النضالات". وكتب أن قرار وزارة المالية يشكل "ضررا للسلطات الأكثر ضعفا، والتي هي بالفعل اليوم على وشك الانهيار" ، وأن "التجميد المطول للميزانيات يؤدي بالسلطات إلى حالة من الخلل وعدم القدرة على تقديم الخدمات إلى سكانها ".

وتنظم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، يوم غد الاثنين إضرابا انذاريًا ومظاهرة في القدس ضد قرار وزير المالية سموتريتش بتجميد الميزانيات.

وقبل أسبوعين أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجميد أموال السلطات العربية، بعد أن زعم ​​أن "قسما كبيرا من السلطات في المجتمع العربي وقع فريسة للتنظيمات الإجرامية". وبحسب سموتريتش، "تقع الميزانيات في أمكان قد تسبب الضرر. المال هو المصدر الرئيسي للجريمة المنظمة ومن المستحيل على الدولة أن تموّل هذه الأمور".