سكان بلدة حوارة يشتكون من احتضار الشارع الرئيسي جراء تزايد الأحداث الأمنية في الضفة الغربية

شاي نجريكار ونجله أفيعاد من مدينة اشدود جنوبي إسرائيل، اللذان اعتادا على زيارة البلدة بانتظام، قضيا جراء إطلاق النار على يد فلسطيني في ختام جولتهما التسوقية

بين من يقول إن حوارة تحولت إلى "رمز المقاومة الفلسطينية" وبين الواقع العنيف والدامي الذي يحصد أرواح الضحايا المدنيين الإسرائيليين، تنتصب حقيقة دامغة يرويها سكان بلدة حوارة أنفسهم بأن الاقتصاد يحتضر وتضيق معه سبل الحياة جراء تزايد الأحداث الأمنية على الشارع الرئيسي الذي يشق البلدة ويوصل مدن شمالي الضفة الغربية بمدينة نابلس وما حولها من مستوطنات.

وفي مشهد مهما تشابكت خيوطه، فإن الكثير من المواطنين اليهود يصلون الى حوارة وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية لقضاء احتياجاتهم من تصليح سيارات واقتناء حاجيات باهظة الثمن في مدنهم في حين تعرضها بعض البلدات الفلسطينية في مقدمها حوارة بأسعار جذابة، لا سيما أن بعض أصحاب المصالح يعلنون عن خدماتهم باللغة العبرية.

شاي نجريكار ونجله أفيعاد من مدينة اشدود جنوبي إسرائيل، اللذان اعتادا على زيارة البلدة بانتظام، قضيا جراء إطلاق النار على يد فلسطيني في ختام جولتهما التسوقية بجوار مغسلة سيارات.

في كثير من الأحيان يستهدف الفلسطينيون الذين ينفذون العمليات الجنود المتمركزين على طول الطريق الرئيسي للمدينة، لحماية الإسرائيليين الذين يمرون عبره للسفر من المستوطنات ذهابا وإيابا، لكن المنطقة تحولت الى بؤرة توتر وأصبحت أكثر فتكًا في عام 2023.

بدأت إسرائيل في بناء طريق التفافي يسمح للمستوطنين بتجنب البلدة الفلسطينية، لكن ذلك لم يخلو من الجدل. بعض عمال البناء أعربوا يوم الأحد عن قلقهم من أنهم لن يتمكنوا من العمل بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق في المنطقة، والبعض الآخر يشعر بالقلق بالنسبة لما سيأتي بعد الهجوم الدامي.

Ishtayeh/Flash90 اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

قال موظف في سوبر ماركت في حوارة لـ i24NEWS هناك إسرائيليون يأتون إلى هنا. لكن، "أي حادث أمني يحدث هنا في الشارع له تأثير".

"الطريق الرئيسي يحتضر. وكذلك الوضع الاقتصادي في المدينة وكذلك في نابلس والقرى المجاورة. الناس بالتأكيد خائفون على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأطفالهم وعملهم. على سبيل المثال، هناك أشخاص من نابلس يعملون في رام الله وهم خائفون لأنهم مضطرون لاستخدام هذا الطريق".

السكان وأصحاب المتاجر قالوا لـ i24NEWS إن الإسرائيليين في المدينة ليسوا ظاهرة نادرة. بعيدًا عن الكاميرا، يقول الكثيرون إن لديهم أصدقاء من إسرائيل، لكنهم قلقون من أنه قد يكون هناك عدد أقل بكثير من العملاء بسبب الهجمات مثل تلك التي حدثت يوم السبت.

Nasser Ishtayeh/Flash90 اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

في المجموع ، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، وقعت خلال العام الماضي 300 حادثة تم خلالها إنقاذ الإسرائيليين وإخراجهم من الضفة الغربية.

اليوم الأحد، أعرب رئيس بلدية حوارة معين الضميدي عن أسفه لمقتل الإسرائيليين وأضاف "لا يمكنك ممارسة الضغط على الفلسطينيين، ومضايقتهم، وأن تتوقع ألا يكون هناك أي رد فعل". في مقابلة مع واينت أوضح الضميدي "دعونا لا ننسى أن المستوطنين والجيش يقتلون الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، والدعوات للقضاء على حوارة توضح مدى تطرّف الحكومة في إسرائيل".

في الوقت نفسه أفاد مراسلنا فراس حسن أنه بخلاف كل مرة لم يتم الاحتفاء من قبل الفلسطينيين بعد هذه العملية التي اتسمت وفق ما أكد رئيس بلدية حوارة بطابع مختلف عن العمليات التي اعتدنا عليها من قبل.