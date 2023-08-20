اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل

أفيد أن الرجل المصاب مسن ولم يتواجد خارج البلاد مؤخرا ما يدل على أن هذه السلالة شائعة في إسرائيل علما أن المريض يتلقي العلاج في المستشفى وحالته معتدلة

تم اكتشاف أول حالة مؤكدة لمتغير جديد من فيروس كورونا BA2.86 (Pyrola) في نهاية الأسبوع في إسرائيل، وفق النشر في موقع والا. ووفقا للتقرير فإن هذا الفيروس ليس متغيرًا فرعيًا من الأوميكرون، ولكنه سلالة جديدة من الفيروس. وأفيد أن الرجل المصاب وهو كبير في السن لم يتواجد خارج البلاد مؤخرا ما يدل على أن هذه السلالة شائعة في إسرائيل، علما أن المريض يتلقي العلاج في المستشفى وحالته معتدلة.

وقال مدير قسم المختبرات في إيخيلوف، الدكتور حنوخ جولدشميت إن "هذه سلالة جديدة بمعدل 36 طفرة جديدة - أي قدر كبير من التغييرات، لذا فهو مختلف عما هو معروف. وقد قررت منظمة الصحة العالمية مراقبته. ودلت النتائج الأسبوع الماضي، على وجود مثل هذه الحالات أيضًا في الدنمارك والولايات المتحدة.

ولا مجال بعد للتحديد ما إذا كان هذا الفيروس أكثر فتكًا أو معديا قياسا بغيره من المتغيرات الأخرى".