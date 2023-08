تعرض إسرائيلي دخل بسيارته عن طريق الخطأ مساء الأحد إلى قرية ترمسعيا التي تبعد 23 كلم عن مدينة رام الله في الضفة الغربية لوابل من الحجارة قذفه بها فلسطينيون انتبهوا إلى السيارة الغريبة التي تحمل لوحة إسرائيلية. وفي تطور سريع للأحداث، تم إضرام النيران بالسيارة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه أن المواطن الإسرائيلي الذي دخل قبل وقت قصير الى قرية ترمسعيا قد تم إخراجه من القرية سالما بواسطة القوى الأمنية الإسرائيلية.

وأفاد البيان أنه أثناء وجوده في القرية، تجمهر حوله عدد من الفلسطينيين الذين قاموا بإلقاء الحجارة عليه وأضرموا النار في سيارته، الأمر الذي استدعى دخول القوات الإسرائيلية وإخراجه من ذلك المكان.