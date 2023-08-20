تعمل قوات الأمن هذه الساعة في قرية ترمسعيا على إنقاذ الإسرائيلي الذي تعرض للهجوم في القرية بعد إضرام النيران في سيارته

تعرض إسرائيلي دخل بسيارته عن طريق الخطأ مساء الأحد إلى قرية ترمسعيا التي تبعد 23 كلم عن مدينة رام الله في الضفة الغربية لوابل من الحجارة قذفه بها فلسطينيون انتبهوا إلى السيارة الغريبة التي تحمل لوحة إسرائيلية. وفي تطور سريع للأحداث، تم إضرام النيران بالسيارة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه أن المواطن الإسرائيلي الذي دخل قبل وقت قصير الى قرية ترمسعيا قد تم إخراجه من القرية سالما بواسطة القوى الأمنية الإسرائيلية.

وأفاد البيان أنه أثناء وجوده في القرية، تجمهر حوله عدد من الفلسطينيين الذين قاموا بإلقاء الحجارة عليه وأضرموا النار في سيارته، الأمر الذي استدعى دخول القوات الإسرائيلية وإخراجه من ذلك المكان.

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وفور خروج القوات من القرية، اندلعت أعمال شغب، ألقى خلالها بعض المشتبه بهم غرضا مشتعلا وألقوا الحجارة باتجاه القوات دون وقوع إصابات.

في غضون ذلك، أكد رئيس بلدية القرية أن الرجل (الإسرائيلي) انتظر في سيارة أحد السكان المحليين حتى وصول الجيش. ولم يحاول أحد أن يؤذيه خلال تلك الفترة. ثم سلموه لأيدي القوات الإسرائيلية. وأضاف رئيس البلدية أن الإسرائيلي جاء من اتجاه مستوطنة عيلي ولم يدخل القرية من الشارع الرئيسي.

عقب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على الحادثة في ترمسعيا عبر الإشادة بقوات الجيش الإسرائيلي حيث قال "كامل تقديري لجنود الجيش الإسرائيلي الذين أنقذوا المواطن الذي تعرض للهجوم في قرية ترمسعيا. سوف نلاحق الجناة ونقبض عليهم ونقدمهم للعدالة".