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  • قوات الأمن الإسرائيلية تخرج المواطن الإسرائيلي سالما من قرية ترمسعيا بعد أن هاجمه فلسطينيون وأضرموا النار بسيارته

قوات الأمن الإسرائيلية تخرج المواطن الإسرائيلي سالما من قرية ترمسعيا بعد أن هاجمه فلسطينيون وأضرموا النار بسيارته

i24NEWS

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صورة للسيارة التي أضرمت بها النيران في ترمسعيا الضفة الغربية
Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Lawصورة للسيارة التي أضرمت بها النيران في ترمسعيا الضفة الغربية

تعمل قوات الأمن هذه الساعة في قرية ترمسعيا على إنقاذ الإسرائيلي الذي تعرض للهجوم في القرية بعد إضرام النيران في سيارته

تعرض إسرائيلي دخل بسيارته عن طريق الخطأ مساء الأحد إلى قرية ترمسعيا التي تبعد 23 كلم عن مدينة رام الله في الضفة الغربية لوابل من الحجارة قذفه بها فلسطينيون انتبهوا إلى السيارة الغريبة التي تحمل لوحة إسرائيلية. وفي تطور سريع للأحداث، تم إضرام النيران بالسيارة.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه أن المواطن الإسرائيلي الذي دخل قبل وقت قصير الى قرية ترمسعيا قد تم إخراجه من القرية سالما بواسطة القوى الأمنية الإسرائيلية.

وأفاد البيان أنه أثناء وجوده في القرية، تجمهر حوله عدد من الفلسطينيين الذين قاموا بإلقاء الحجارة عليه وأضرموا النار في سيارته، الأمر الذي استدعى دخول القوات الإسرائيلية وإخراجه من ذلك المكان.

https://twitter.com/i/web/status/1693325963629662593

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وفور خروج القوات من القرية، اندلعت أعمال شغب، ألقى خلالها بعض المشتبه بهم غرضا مشتعلا وألقوا الحجارة باتجاه القوات دون وقوع إصابات.

في غضون ذلك، أكد رئيس بلدية القرية أن الرجل (الإسرائيلي) انتظر في سيارة أحد السكان المحليين حتى وصول الجيش. ولم يحاول أحد أن يؤذيه خلال تلك الفترة. ثم سلموه لأيدي القوات الإسرائيلية. وأضاف رئيس البلدية أن الإسرائيلي جاء من اتجاه مستوطنة عيلي ولم يدخل القرية من الشارع الرئيسي.

عقب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على الحادثة في ترمسعيا عبر الإشادة بقوات الجيش الإسرائيلي حيث قال "كامل تقديري لجنود الجيش الإسرائيلي الذين أنقذوا المواطن الذي تعرض للهجوم في قرية ترمسعيا. سوف نلاحق الجناة ونقبض عليهم ونقدمهم للعدالة".

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