اعتقال إسرائيلي في سيناء بعد بعد خلافات نشبت مع أحد السكان

وبحسب ما ورد، فإن الخلاف بدأ بعد أن لوح الإسرائيلي بعلم مرتبط بحركة "حباد" الدينية، بالقرب من منزله في شبه جزيرة سيناء،

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي في سيناء اليوم السبت، بعد خلافات نشبت بينه وبين أحد سكان المحافظة.

وبحسب ما ورد، فإن الخلاف بدأ بعد أن لوح الإسرائيلي بعلم مرتبط بحركة "حباد" الدينية، بالقرب من منزله في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مواجهة مع السكان المحليين.

وتمت محاكمة المشتبه به الإسرائيلي ومن المرجح أن يتم طرده من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، إن "الأمر يعالج من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر، وهو على اتصال بأسرة المعتقل".

وتعتبر مصر، وخاصة سيناء، وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يذهبون إلى هناك بأعداد كبيرة كل عام.