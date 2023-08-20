بعد مشاورات مع الحوثيين.. وفد عماني يغادر صنعاء دون إعلان نتائج المباحثات

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين في خبر مقتضب بأن "الوفد العماني غادر صنعاء اليوم الأحد، متوجها إلى مسقط" .

أكدت جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، أن الوفد العماني غادر صنعاء، بعد أيام من سلسلة من المشاورات مع قيادات جماعة الحوثي استمرت 4 أيام، من دون أن تكشف نتائج تلك المباحثات، تزامناً مع تحذيرات الحوثيين من محاولات إغلاق ميناء الحديدة.

وبحسب ما أفادت به قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فإن "رئيس وفد الحوثيين التفاوضي (محمد عبد السلام) غادر مع وفد الوساطة العماني العاصمة صنعاء إلى مسقط، بعد سلسلة مشاورات".

ولم تُكشف نتائج المحادثات المغلقة التي يجريها الوفد العماني، الذي يعد الوسيط والراعي للمفاوضات الثنائية التي تجرى بين جماعة الحوثيين والسعودية

والخميس، وصل وفد الوفد العماني إلى صنعاء، في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن، خصوصا فيما يتصل بالملفات الإنسانية.

‏وتأمل الأمم المتحدة البناء على الظروف الحالية الشبيهة بالهدنة من أجل تمهيد الطريق لعملية شاملة لإنهاء هذه الحرب بشكل دائم.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أبلغ مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة، بأن أطرف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة.

وأضاف: "يظل استئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية في قلب جهود الوساطة التي أبذلها. وينبغي للعملية السياسية أن توفر مساحة تتيح لليمنيين من جميع أنحاء البلاد على تنوعهم مناقشة مستقبلهم وتقريره، كما ينبغي لها أن تمهد الطريق أمام المصالحة ومعالجة المظالم".