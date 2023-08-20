تقرير: وزارة الخارجية الفلسطينية تبلغ 35 سفيرا عن بدء إجراءات إحالتهم للتقاعد

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه "بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، قامت الوزارة بإعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها قامت بإبلاغ عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد، في حين ذكر تقرير للعربي الجديد ان عددهم بلغ 35 سفيرا.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه "بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، قامت الوزارة بإعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، بأن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وسيتم إبلاغهم بذلك في حينه".

وأعربت الوزارة في بيانها، "بالشكر والامتنان لكل من أولئك السفراء على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح قضيتهم فلسطين، متمنية لهم كل التوفيق ما بعد التقاعد".

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعمل على تكريم كلٍ من هؤلاء السفراء في حينه.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مصادر خاصة، أن "عدد السفراء الذين أبلغوا بقرار إحالتهم للتقاعد هو 35 سفيراً، بينهم 17 سفيراً فوق سن الـ 70 عاماً و18 سفيراً فوق سن الـ 65 عاماً".