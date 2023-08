أهالي السويداء ينتفضون ضد رفع أسعار المحروقات ويطالبون الأسد بالرحيل

طالب المحتجون برحيل بشار الأسد وإخلاء مكانه لمن يستطيع إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد بحسب بيان لزعيم الطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري

تتواصل احتجاجات أهالي السويداء منذ يومين واتخذت مظاهر الإضراب والاعتصام وقطع الطرق فضلا عن التنديد بالقرارات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي اشتملت رفع أسعار المحروقات بنسبة 170 بالمائة، وطالب المحتجون برحيل بشار الأسد وإخلاء مكانه لمن يستطيع إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد بحسب بيان لزعيم الطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، على ما جاء في موقع كل يوم.

وأصدر الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع السويداء قرارا بتأجيل الامتحانات الجامعية في كليات الآداب والزراعة والعلوم إلى موعد لاحق تبعا لتعذر الوصول الى الجامعات بسبب قطع الطرق.

SUWAYDA24 / AFP صورة نشرها موقع السويداء 24 الإخباري تظهر تصاعد الدخان خلال مسيرة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية أمام مبنى محافظة السويداء في المدينة السورية الجنوبية ، في 4 كانون الأول 2022.

ووصف الاتحاد الوطني عملية قطع الطرق والإضرابات بالتصرفات غير المسؤولة لبعض الخارجين عن القانون. كما اتهمت صحيفة الوطن الموالية للأسد المحتجين بأنهم من يمنعون التجار من فتح محالهم والموظفين من الدوام.

كما عمت الإضرابات العديد من المدن السورية في درعا وريف دمشق وتوقفت حركة النقل بشكل شبه تام بين محافظة درعا وأريافها.

وأفاد تقرير للعربي الجديد أن الشيخ حكمت الهجري أصدر بيانا الليلة الماضية أكد فيه "نفاد الصبر وفوات الأوان" وفق تعبيره.

وقال: "الصمت لا يعني الرضا، فقد طاولت التصرفات والإجراءات لقمة العيش، فآن الأوان لقمع مسببي هذه الفتن والمحن ومصدري القرارات الجائرة المجحفة الهدّامة، ولنقتلع من أرضنا كل غريب وكل مسيء، وكل حارق مارق قبل أن يسرق أموالنا من موقعه".

وهاجم الهجري "أعلى المستويات" من دون أن يسميها، قائلا إننا "نبهها للأخطاء ولكنها لم تستجب وضربت عرض الحائط بمصالح الناس".