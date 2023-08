العراق: إطفاء الشاشات الإعلانية في بغداد بعد بث قراصنة لقطات من فيلم إباحي

أفادت السلطات العراقية بأن جميع الشاشات الإعلانية في بغداد أغلقت بعد عرض فيلم إباحي على إحداها في أعقاب اختراق قرصنة ليلة السبت، وتم القبض على مشتبه به.

تظهر مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد إباحية على الشاشة المعنية، فيما تستمر المركبات في الدوران.

هذه المشاهد، التي وصفتها السلطات بـ "اللاأخلاقية"، دفعتهم إلى اتخاذ قرار إغلاق جميع شاشات LED في العاصمة العراقية كإجراء احترازي.

في عام 2022، اتخذ العراق، وهو بلد مسلم محافظ، خطوات لحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، على الرغم من أن بعض المنصات لا تزال متاحة عمليًا.