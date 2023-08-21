تقرير: إصابات في عملية إطلاق نار باتجاه مركبة بالقرب من الخليل

قُتلت امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 40 عامًا، وأصيب رجل آخر بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، في عملية اطلاق نار في شارع 60، القريب من مفترق الطرق في جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية.

وتم تقديم العديد من عمليات الإنعاش لها في الميدان، لكن في النهاية لقيت مصرعها. وأصيب رجل آخر بجروح خطيرة في الاعتداء ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وفي هذا السياق، قال موشيه براشيت، مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء، إن "الرجل والمرأة كانا بالقرب من السيارة عندما كانا فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات ناجمة عن أعيرة نارية".

وأضاف، بالتعاون مع القوة الطبية في الجيش الإسرائيلي، قدمنا ​​لهم الإسعافات الأولية الذي تضمن وقف النزيف، وتم إجلاء الرجل المصاب بجروح خطيرة في سيارة العناية المركزة العسكرية إلى المستشفى".

وتبخث قوات الجيش الإسرائيلي عن المشتبه بهم حول مكان الحادث