مقتل إسرائيلية واصابة اخر بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار قرب الخليل
أطلقت أعيرة نارية من مركبة متحركة. وبدأت القوات الأمنية على الفور عمليات البحث للعثور على منفذي إطلاق النار.
لقيت امرأة إسرائيلية في الأربعينيات من عمرها مصرعها وأصيب رجل بجروح خطيرة في هجوم عدائي صباح اليوم الاثنين في شارع 60 بالقرب من مدينة الخليل. ولم تصب فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام كانت في السيارة.
وبحسب المعلومات الأولية ، فقد أطلقت أعيرة نارية من مركبة متحركة. وبدأت القوات الأمنية على الفور عمليات البحث للعثور على منفذي إطلاق النار.
الجريح لا يزال في حالة خطيرة
قالت متحدثة باسم مستشفى سوروكا، إن "الرجل البالغ من العمر 39 عامًا، والذي أصيب في عملية اطلاق النار، نُقل إلى غرفة الإصابات ويتلقى العلاج الأولي لاستقرار حالته، التي لا تزال خطيرة.
في مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الانتقام من الهجوم، قائلاً: "لن تسفك دماء اليهود عبثًا".
حماس بعد الهجوم: "شعبنا سيواصل الدفاع عن الأقصى"
قال الناطق باسم حماس حازم قاسم على هجوم إطلاق النار الذي وقع قرب الخليل، والذي راح ضحيته سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا ، إن "شعبنا سيواصل الدفاع عن الأقصى وهويته الإسلامية والعربية".
لبيد: "القوات الأمنية لن تترك القتلة وستطاردهم حتى تمسكهم"
قال رئيس المعارضة يائير لبيد، عقب الهجوم : "هجوم دامي في جنوب جبل الخليل، قتل فيه مسلحون بغيض امرأة بدم بارد وأصابوا شخص آخر بجروح خطيرة".
وأضاف: "أبعث بتعازي للأسرة ودعاء مع كل شعب إسرائيل من أجل مداواة الجرحى. لن تترك قوات الأمن القتلة، مطاردة ومطاردة أخرى حتى يتم القبض عليهم، هناك يد قوية وحازمة مطلوب."
أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالهجوم في بيان لها: "نحيي إطلاق النار البطولي الذي استهدف عربة مجرمة للمستوطنين جنوب الخليل، وهو رد طبيعي ومشروع على الجرائم بحق شعبنا".
أفادت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل، مما تسبب في اختناقات مرورية في المنطقة