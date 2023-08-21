مقتل إسرائيلية واصابة اخر بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار قرب الخليل

أطلقت أعيرة نارية من مركبة متحركة. وبدأت القوات الأمنية على الفور عمليات البحث للعثور على منفذي إطلاق النار.

لقيت امرأة إسرائيلية في الأربعينيات من عمرها مصرعها وأصيب رجل بجروح خطيرة في هجوم عدائي صباح اليوم الاثنين في شارع 60 بالقرب من مدينة الخليل. ولم تصب فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام كانت في السيارة.

وبحسب المعلومات الأولية ، فقد أطلقت أعيرة نارية من مركبة متحركة. وبدأت القوات الأمنية على الفور عمليات البحث للعثور على منفذي إطلاق النار.