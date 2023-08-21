إسرائيل: مواجهات وتدافع خلال مظاهرة رؤساء المجالس العربية في القدس ضد قرار وزير المالية تجميد الميزانيات

"اضطرت الشرطة لصد المشاغبين والحؤول دون محاولاتهم اقتحام المجمع. سنستمر في السماح بحرية الاحتجاج والتعبير للجميع، لكن لن نسمح بالفوضى والعنف من أي نوع.."

وقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أمام مكاتب الحكومة في مدينة القدس اليوم الاثنين خلال تظاهرة أطلقها رؤساء السلطات المحلية العربية عقب الإعلان عن إضراب تحذيري احتجاجا على قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجميد الميزانيات المخصصة للبلديات والمجالس العربية بدعوى امكان وصولها إلى الأيدي الخطأ في إشارة الى الجريمة المنظمة.

وبحسب تقارير إعلامية فقد مارس أفراد الشرطة العنف ضد المتظاهرين وقد شوهد أحد الشرطيين وهو يسدد قبضته في وجه عضو الكنيست عن الجبهة أيمن عودة بعد سجال وتدافع، وفق النشر في القناة 13.

Yonatan Sindel/Flash90 احتجاج رؤساء مجالس عربية وأعضاء الكنيست بعد قيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتجميد أموال المجالس العربية ، خارج وزارة المالية في القدس ، في 21 أغسطس ، 2023.

في المقابل أصدرت الشرطة بيانا جاء فيه: "في الساعات الأخيرة، خرجت مظاهرة بالقرب من وزارة المالية في القدس وتعمل الشرطة وحرس الحدود على تأمينها. وقبل قليل، خلال مسيرة نظمها المشاركون من شارع كابلان باتجاه وزارة المالية، اندلعت أعمال شغب واقتحم المتظاهرون حواجز الحيز المخصص للاحتجاج وأعادتهم الشرطة وحرس الحدود للانتظام بالقرب من ساحة الاحتجاج، بجوار مدخل مجمع الوزارة.

Yonatan Sindel/Flash90 تم دفع عضو الكنيست أيمن عودة من قبل الشرطة خلال مظاهرة بعد أن قام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتجميد أموال المجالس العربية ، خارج وزارة المالية في القدس ، في 21 أغسطس ، 2023

وأضاف بيان الشرطة: "لذلك اضطرت الشرطة وقوات الأمن لصد المشاغبين والحؤول دون محاولاتهم اقتحام المجمع. سنستمر في السماح بحرية الاحتجاج والتعبير للجميع، ومن ناحية أخرى لن نسمح بالفوضى والعنف من أي نوع خلال الاحتجاجات وبشكل عام ".

Yonatan Sindel/Flash90 احتجاج رؤساء مجالس عربية وأعضاء الكنيست بعد قيام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتجميد أموال المجالس العربية ، خارج وزارة المالية في القدس ، في 21 أغسطس ، 2023.

وسط إصرار سموتريتش على عدم تحويل الميزانيات للمجتمع العربي إلا بحال أوجدت طرق سليمة تضمن وصول الأموال الحكومية لغاياتها، أعلنت وزارة المالية أمس عن تحويل ميزانية تزيد عن 3 مليارات شيكل في إطار خطة اقتصادية تنتهي بنهاية عام 2028، تخصص مبلغا بهدف إعداد الطلاب العرب في القدس الشرقية لتلقي التعليم العالي في الجامعة العبرية.