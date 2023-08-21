السلطات التركية تعتقل لاعبين إسرائيليين بسبب "مزحة"

كان أعضاء الفريق يلتقطون لهم صورة في ساحة تقسم وهم يلقون اوراق مالية تركية مزيفة على سبيل المزاح، وهو تصرف اعتبره الأتراك إهانة

اعتقلت السلطات التركية الجمعة الماضية لاعبين إسرائيليين من فريق هبوعيل الطيرة لكرة القدم وهو فريق في الدرجة الثالثة بالدوري الاسرائيلي ، للاشتباه بإلقاءهم أوراق عملات نقدية تركية مزيفة، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإنه من المتوقع أن يتم ترحيلهم قريبا الى البلاد.

اعتقلت الشرطة التركية اللاعبين دودو ادري (25 عاما) وستيفن شالوسكي (23 عاما)، الجمعة الماضية من الفندق الذي يمكث فيه الفريق الذي يتواجد على الأراضي التركية في إطار معسكر تدريبي هناك، جاء الاعتقال بعد أن قام اللاعبين من الفريق بتوثيق أنفسهم يلقون بأوراق نقدية في ساحة تقسيم في إسطنبول على سبيل المزاح، وهما معتقلين منذ ذلك الوقت ومن المتوقع أن يتم طردهم اليوم، وذلك بعد أن توجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى السلطات التركية، والتي قالت إن الطلب قيد المعالجة.

ويشار الى أن الفريق قام ياستئجار محامين محليين لمتابعة لقضية، ولحسن حظ الفريق أنه لم يتم اعتقال لاعبين آخرين. وأكد المدير العام للفريق عبد المنان تيتي خلال حديثه مع "كان" أن كل ما جرى كان على سبيل المزاح وبسبب سوء تقدير منهم نظرا لجيلهم الصغير، والحدث وقع في أحد أكثر المواقع حساسية في إسطنبول".

وذكر تيتي أن اللاعبين والذين كان عددهم عشرة صوروا أنفسهم بالمكان وحضرت الشرطة الى الفندق الساعة الثانية ليلا مع تسجيل لاحدى كاميرات أحد المطاعم وصورة علموا بها اللاعبين وطلبوا معرفة هوياتهم، وفي حال عدم حضورهم سيتم اعتقال جميع أفراد الفريق. وشدد على أن الأتراك شعروا بالإهانة من القاء الأوراق النقدية وكأن الأمر استهزاء بهم، وقالت لهم الشرطة إن التصرف مخالف للقوانين.

وشدد تيتي على أنهم بذلوا أقصى جهودهم لاطلاق سراح اللاعبين، وعلم أنه سيتم تحويلهم الى الاعتقال في دائرة الهجرة حتى يتم ترحيلهم الى اسرائيل. وقال إن "حالتهم النفسية صعبة ويعيشون في ظروف سيئة، ولا ينامون، وحتى أنهم وضعوهم في السجن بنفس المكان مع مشتبهين ايرانيين، سوريين وعراقيين".