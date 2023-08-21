كتائب الأقصى التابعة لفتح تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في الخليل

جاء وقع العملية صباح اليوم صادماً وأليماً لا سيما أن الرأي العام الإسرائيلي لم يستفق بعد من صدمة مقتل والد ونجله بالقرب من مغسلة سيارات في حوارة يوم السبت

أعلنت كتائب شهداء الاقصى - الجناح العسكري لحركة فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات أربع - شارع 60 صباح اليوم الاثنين والتي قتلت فيها امرأة إسرائيلية (أم لثلاث بنات) وأصيب السائق بجروح خطيرة. وأضافت هذه في بيانها: "تأتي هذه العملية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وغطرسته".

وووفق النشر في شمس نيوز فقد "أكدت الكتائب في بيان لها أن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الاقصى عام 1969م لتعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاءً بالعهد لأرواح الشهداء وتمسكا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".

جاء وقع العملية صباح اليوم صادماً وأليماً لا سيما أن الرأي العام الإسرائيلي لم يستفق بعد من صدمة مقتل والد ونجله بالقرب من مغسلة سيارات في حوارة يوم السبت على يد فلسطيني أطلق عليهما عن قرب خمس رصاصات لم تترك لهما أي فرصة للنجاة.

ومع مضاعفة الجهود للإمساك بمنفذي العمليات الأخيرة، استدعى الجيش الإسرائيلي كتيبتين عسكريتين للمساعدة في النشاطات الدفاعية والبحث عن منفذ عملية الخليل. وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت عقد اجتماعه يوم الأحد المقبل في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة.

هذا ووصل الى مسرح العملية جنوبي جبل الخليل مساء الإثنين رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي للخوض في تحقيق أولي وتقييم الوضع بمعية رئيس الشاباك وقائد لواء المركز وقائد كتيبة يهودا والسامرة.

ومن المقرر أن تقام جنازة ضحية عملية إطلاق النار في الخليل بتمام الساعة الثامنة إلا ربعا في مستوطنة كفارعتصيون.