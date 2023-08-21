القائد العسكري الاسرائيلي يشير باصبع الاتهام لتزايد العمليات في الضفة الى حماس والجهاد الاسلامي

بعد عملية إطلاق النار قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية ومقتل إسرائيلية واصابة آخر بصورة خطيرة، صرح قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس :"نحن في خضم موجة إرهاب لم نشهدها منذ وقت طويل".

وخلال تواجده في موقع العملية صرح فوكس قائلا:"إننا في موجة إرهاب لم نشهدها منذ فترة طويلة، الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يعملون يوميا لإحباط العمليات العدائية، في القرى ، والقصبات ومخيمات اللاجئين، غالبية المرات ننجح، اليوم وهذا الأسبوع نحن في فترة صعبة، ولم ننجح، سنلاحق الأعداء من حوارة، الخليل وفي كل مكان وسنحاسبهم".

وتطرق فوكس الى التحقيقات حول العملية حيث اتضح أنه في موقع الحراسة القريبا، والذي تواجد فيه مقاتلون، لم يميزوا أن الحديث يدور عن عملية، ولذلك لم يردوا على إطلاق النار وقال:"لم يكن لديهم الوقت لفهم الوضع العملياتي، سنقوم بدراسة ذلك. حاليا نحن في بداية الحدث، ظاهريًا ، لا يبدو أن هناك مشكلة هنا مع المقاتلين".

وحول التصعيد في الآونة الأخيرة قال فوكس :"المسؤول عن الوضع الحالي هو المنظمات الإرهابية، وبشكل أساسي حماس والجهاد الإسلامي، ليس بوسع أحد أن يقيدنا إن بالعمل أو بالوسائل. أحبطنا عمليات كثيرة خلال العام الماضي في منطقة الخليل وشمال الضفة ".