بعد العمليات الأخيرة: الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة الغربية

يتضح من خلال التحقيقات ايضا أن عناصر الجيش الذين تواجدوا بموقع حراسة قريب من العملية وقوع عملية

ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن الـ23 وحدة وكتيبة الاسرائيلية العسكرية التي تنشط في الضفة الغربية سيتم تعزيزها بوحدة عسكرية وكتيبتين أخريتين، وذلك في أعقاب العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والتي أدت الى مقتل ثلاثة إسرائيليين في حوارة وقرب الخليل.اضافة لذك ذكر أنه بموجب تحقيقات أولية حول عملية إطلاق النار التي قتلت بها الإسرائيلية بات شيفاع نيجري، يتضح أن موقع الحراسة القريب من عملية إطلاق النار تواجد بها جنود، الا أنهم لم يردوا على العملية، لعدم تمييزهم لموقعها.

وفي أعقاب التحقيقات الأولية أمر رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية بقدرات استخباراتية وقدرات جوية بغرض العثور على المهاجمين الذين نفذوا عملية حوارة وعملية الخليل. وبموجب مشاورات ميدانية، تقرر مواصلة ابقاء الحصارالغير محكم حول نابلس والخليل والتفتيشات في المفترقات للمركبات إلى أجل غير مسمى.

ويتضح من التحقيقات أن المركبة التي استقلها المنفذون تجاوزت بالقرب من سيارة الضحايا، وقام أحد المهاجمين بإطلاق صليات من الرصاص أصابت المركبة واثنين من الركاب. ويتضح من التحقيقات أن 20 رصاصة اخترقت المركبة وأدت الى مقتل نيجاري ذات الأربعين عاما واصابة رجل بصورة خطيرة، ووقعت العملية أمام ابنة الضحية نيجاري ذات الـ12 عاما والتي جلست في المقعد الخلفي.

وتطرق قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس خلال تواجده في موقع العملية الى التحقيقات حول العملية حيث اتضح أنه في موقع الحراسة القريب،تواجد مقاتلون، الا أنهم لم يميزوا أن الحديث يدور عن عملية، ولذلك لم يردوا على إطلاق النار وقال:"لم يكن لديهم الوقت لفهم الوضع العملياتي، سنقوم بدراسة ذلك. حاليا نحن في بداية الحدث، ظاهريًا ، لا يبدو أن هناك مشكلة هنا مع المقاتلين".