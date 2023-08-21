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مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: "الهجوم قرب الخليل هو أيضا رسالة من فتح إلى محمود عباس"

i24NEWS

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جريشا يعكوبوفيتش ، القائد السابق في Cogat/ تنسيقية أعمال الحكومة في الضفة الغربية
Screenshot/ i24NEWSجريشا يعكوبوفيتش ، القائد السابق في Cogat/ تنسيقية أعمال الحكومة في الضفة الغربية

بحسب السيد يعكوبوفيتش، فإن الهجوم هو رسالة موجهة إلى محمود عباس: "إذا واصلت التعاون مع إسرائيل، فيما يحدث في جنين وشمال الضفة الغربية، فإننا سنحرجك".

قال منسق أعمال الحكومة الأسبق في الضفة الغربية غريشا يعكوبوفيتش لـ i24NEWS: إن "هجوم يوم الاثنين بالقرب من الخليل مختلف بعض الشيء، لأنه يأتي من طرف فتح ويظهر الخلافات التي يمكن أن تترتب على المسارات التي اختارها محمود عباس".

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وقال "هذا هجوم وقع في الخليل وليس في جنين ويمكنني القول إنه هجوم على السلطة الفلسطينية اكثر منه ضد اسرائيل".

وبحسب السيد يعكوبوفيتش، فإن الهجوم هو رسالة موجهة إلى محمود عباس: "إذا واصلت التعاون مع إسرائيل، فيما يحدث في جنين وشمال الضفة الغربية، فإننا سنحرجك". وأضاف المسؤول العسكري السابق "قبل كل شيء، لا يريدون القول إنها معارضة تأتي من نفس صفوف فتح، من كتائب الأقصى".

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يعتبر السيد يعكوبوفيتش أن الوضع برمته أكثر تعقيدًا بكثير وأنه يتجاوز المواجهة المباشرة مع طهران. تحاول حماس خلق جبهات لمهاجمة إسرائيل مباشرة. "أعتقد أننا سنرى عمليات عسكرية أخرى في المستقبل. لا أعرف ما إذا كان سيكون مثل ما حدث في جنين، لكن عليك أن تفهم أن ما حدث في جنين كان اختبارًا تجريبيًا لطيفًا، نوعًا من الفرص".

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 وأوضح يعكوبوفيتش أن إسرائيل منحت السلطة الفلسطينية الفرصة لفرض النظام والأمن في جنين. واختتم حديثة قائلا "إذا تمكنت من العمل في جنين، فلن نرى هذا النوع من العمليات العسكرية ولكن إذا فشلت، فسنشهد مزيدًا من التعزيزات للقوات في الضفة الغربية وعمليات مماثلة لتلك التي حصلت في جنين".

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