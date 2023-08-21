اصابة ثمانية فلسطينيين أحدهم حالته خطيرة باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بقرية بيتا شرقي نابلس

القوات الاسرائيلي قامت بمحاصرة منزل في القرية بحثا عن مشتبهين متورطين بعملية حوارة واندلعت خلال ذلك الاشتباكات

أصيب ثمانية فلسطينيين أحدهم حالته خطيرة في اشتباكات بعد ظهر اليوم بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بقرية بيتا شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية وتواجد عناصرالجيش في القرية في إطار عمليات البحث عن منفذي عملية حوارة ، وخلال ذلك قامت قوات الجيش بمحاصرة أحد المنازل لاعتقال أحد المشتبهين، والذين اقتادوه لاحقا للتحقيقات لفحص ان كانت له علاقة مع عملية حوارة التي اسفرت عن مقتل إسرائيلي وابنه السبت الماضي،وشارك في هذه العمليات قوات من المستعربين.

ويشار الى أنه خلال العملية السبت الماضي، وصل المنفذ الذي كان يحمل مسدسا الى مغسلة سيارات تواجد بها الضحية الإسرائيلي وابنه، حيث وصلوا الى حوارة لتصليح مكيف السيارة وشراء أغراض له، المهاجم ميز أنهم يهود وأطلق النيران تجاههم من مسافة صفر واستهدفهم بخمسة رصاصات، وهرب على قدمية من المكان.

الجيش الإسرائيلي اعتقل صاحب المغسلة، واتضح من التحقيقات حول العملية أن القوات التي تنشط في المنطقة بصورة دائمة في حوارة لم تسمع أو ترى منفذ الهجوم بسبب الضجة من محل غسيل السيارات التي وقعت بها العملية.

واستدعيت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي الى المنطقة وقامت بعملية مطاردة للمنفذ, وأغلقت القوات مفترقات مركزية في المنطقة وقامت بتفكيك كاميرات من الطريق، والذي يكون مزدحما في ساعات الظهر من يوم السيت. ودخلت خلال ذلك الى عدد من القرى الفلسطينية في المنطقة.