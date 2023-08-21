تقارير سورية: ضربة جوية منسوبة لإسرائيل قرب مطار دمشق

وذكرت ساتا انه تم سماع دوي انفجارات كبيرة في محيط مطار دمشق، في مناطق يستخدمها عناصر حزب الله

اعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مساء اليوم عن ضربة جوية منسوبة الى إسرائيل في منطقة دمشق، دون الحديث عن أضرار أو اضابات.

وبحب التقارير الاعلامية السورية سمع دوي انفجارات كبيرة في منطقة العاصمة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المنظومات الدفاعية السورية تصدت للهجمات المنسوبة لإسرائيل في إطار محاولتها لاعتراض صواريخ.

وذكرت تقارير سورية أن الضربة الجوية تركزت في منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي في منطقة الكسوة، والتي تمت مهاجمتها في السابق ايضا. هذه المواقع معروفة وفقا لتقارير أجنبية كمواقع تستخدمها ايران وعناصر حزب الله في المنطقة، وغالبا ما تستخدم البنية التحتية للجيش السوري.