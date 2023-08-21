تقرير: حماس نجحت بتجنيد العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصفوفها

وذكر التقرير ان حماس استغلت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لتجنيد هذه العناصر الأمنية

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن حركة حماس جندت لصفوفها العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها حيث يتلقون فقط 80 بالمئة من معاشاتهم، وتستخدم حماس هؤلاء العناصر لأغراض استخباراتية، أو لتنفيذ أوامر، وبذلك تستغل حماس الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية وتقوم بإدخال أذرعتها الى داخل الأجهزة الأمنية.

وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر هامة في رام الله لـ"كان" بأن الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تحقق بالعملية التي وقعت بوقت سابق اليوم جنوب جبل الخليل، وقال المسؤولون إن التحقيقات الجارية في هذه المرحلة على المستوى الاستخباراتي فقط.

ولمطاردة الخلية التي نفذت العملية اليوم توجد أولوية بالنسبة للجيش الاسرائيلي حيث يدور الحديث عن خلية مسلحة مع سلاح اوتوماتيكي، وبشكل تقليدي فإن قدرات المسلحين في الخليل أعلى من شمال الضفة الغربية. ويخشى الجهاز الأمني بأن تنزلق العمليات من شمال الضفة الغربية الى الجنوب في منطقة الخليل،ويمكن أن يشارك بها نشطاء حماس وينفذون عمليات كبيرة.