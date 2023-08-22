الشاباك والجيش يعتقلون فلسطينيين أقرباء يشتبه بتنفيذهما عملية الخليل

اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي الليلة فلسطينيين من عائلة واحدة من سكان الخليل للاشتباه في قيامهما بتنفيذ عملية اطلاق النار التي نفذت صباح أمس قرب الخليل

سُمح بالنشر صباح اليوم الثلاثاء أنه في أعقاب نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك بقيادة الشاباك والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي الليلة فلسطينيين من عائلة واحدة من سكان الخليل للاشتباه في قيامهما بتنفيذ عملية اطلاق النار التي نفذت صباح أمس قرب الخليل وقتلت فيها بات شيفع نيجري (أمام أعين ابنتها ذي الست سنوات) وأصيب مواطن اسرائيلي آخر.

Courtesy of the family بات شيفع نيجري، ضحية هجوم إطلاق النار على يد فلسطينيين قرب الخليل.

وفي التحقيق الأولي، ربط الاثنان نفسيهما بتنفيذ الهجوم. وبعد إلقاء القبض عليهما، تم تسليم السلاح الذي يبدو أنه استخدم في تنفيذ الهجوم.

وتم تحويل المشتبه بهما إلى الشاباك لإجراء المزيد من التحقيقات.