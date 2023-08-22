تقرير: مراسلات قانونية لتنفيذ وعد بايدن بإرسال 360 مليون دولارًا لـ"السلطة الفلسطينية"

تشير أوساط دبلوماسية إلى مراسلات في وزارتي الخارجية والمالية تفيد بأن إدارة الرئيس بايدن في طريقها لإعلان حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 360 مليون دولار

أفاد تقرير نشره موقع "رأي اليوم" إلى شروع الإدارة الأميركية بإعداد مراسلات بغية اجتياز قيود الكونجرس الأميركي على أمل تحقيق وعد بايدن للرئيس الفلسطيني محمود عباس تزويد السلطة الفلسطينية بحزمة معونات نقدية اغتناما للفترة الذهبية التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل فوات الأوان.

وتشير أوساط دبلوماسية إلى مراسلات في وزارتي الخارجية والمالية تفيد بأن إدارة الرئيس بايدن في طريقها لإعلان حزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 360 مليون دولارا، على أن تخصص مائة مليون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وهو مبلغ مماثل للقيمة التي تم دفعها العام الماضي.

وكان عباس قد أوضح على أكثر من منبر أن السلطة الفلسطينية تنوء تحت أزمة سيولة نقدية حادة تهدد بتعطيل مؤسسات السلطة وتبع ذلك حصوله على وعدين الأول من الإدارة الأميركية الذي تعثر داخل عتبات الكونجرس.

والوعد الثاني جاء من الشرق، حيث تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتحويل شيكات لم تصل بعد هي الأخرى. وكان الرئيس الفلسطيني قد تلقّى وعدا من بن سلمان في شهر رمضان الفائت باستئناف إرسال المساعدات السنوية والتي قد تصل إلى 40 مليون دولارا سنويا.