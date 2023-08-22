فضلا عن اعتقال 32 شخصا فقد تم استجواب أكثر من عشرين مشتبهًا به، وتنفيذ عمليات تفتيش طالت العديد من المباني ومصادرة المركبات غير القانونية

نفّذ جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية عملية اعتقال واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقال 32 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وتم في إطار عمليتين عسكريتين للجيش الإسرائيلي في قرية عزون (تتبع محافظة قلقيلية) وقرية عبوين (تتبع محافظة رام الله والبيرة) الليلة الماضية (الاثنين) شاركت فيها قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود اعتقال مطلوبين يشتبه بتورطهما في أنشطة إرهابية، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

Chaim Goldberg/Flash90 العائلة والأصدقاء يحضرون جنازة بات شيفع نيجري، التي قُتلت في هجوم إطلاق نار نفذه فلسطينيون بالقرب من الخليل، في مقبرة غوش عتصيون الإقليمية في كفار عتصيون

وبحسب البيان فقد تم استجواب أكثر من عشرين مشتبهًا به، فضلا عن عمليات تفتيش طالت العديد من المباني، ومصادرة المركبات غير القانونية.

وخلال النشاطات في قرية عزون، ألقيت عبوات ناسفة وزجاجات حارقة باتجاه القوات، التي ردت بإجراءات لتفريق الاحتجاجات. وحدثت اضطرابات عنيفة في قرية عبوين، شملت إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة وقطع الطرق، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، وتم التحقق من وقوع إصابة.

وفي عملية استخباراتية وعملياتية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل للاشتباه في قيامهما بتنفيذ هجوم إطلاق النار الذي تم تنفيذه يوم أمس بالقرب من الخلي ل ، وأسفر عن مقتل امرأة يهودية استقلت سيارة مع ابنتها ذي السنوات الستة (بات شيفع نيجيري) وأصيب السائق الإسرائيلي إصابة بالغة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على السلاح الذي يُزعم أنه استخدم لتنفيذ الهجوم ومصادرته.

واعتقلت القوات 13 مطلوبا آخر في مدينة الخليل وفي قرى برقة، بيت دجن، قروة بني حسن، بيت فوريك، بيت كاحل، صوريف، حرملة، ومخيم العزة للاجئين.

وفي مدن قلقيلية ونابلس ورام الله وطولكرم، وفي قرى سيلة الحارثية والزبابدة اعتقلت القوات 15 مطلوبا آخرين. وخلال النشاط في قرية سيلة الحارثية، ألقى مشبوهون الحجارة وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة، وردت القوة بإجراءات لتفريق المظاهرات. كما تم خلال النشاط في قرية الزبابدة إلقاء عبوات ناسفة على القوة التي ردت بإطلاق النار أسفر عن إصابة محققة. وخلال نشاط القوات في مدينة طولكرم، أطلقت أعيرة نارية باتجاه القوات، التي ردت بإطلاق النار.

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه تم تحويل المطلوبين الذين تم اعتقالهم ووسائل القتال المصادرة الى القوات الأمنية لمتابعة التحقيق.

غالانت يوجه بمنع التصاريح عن عائلات منفذي عملية إطلاق النار في الخليل

أصدر وزير الأمن يوآف غالانت، صباح اليوم (الثلاثاء)، تعليماته لمنسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية، اللواء غسان عليان، برفض ومنع إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لعائلات منفذي عملية إطلاق النار في جبل الخليل أمس، والذين تم القبض عليهما الليلة الفائتة من قبل القوات الأمنية.

وقال غالانت: "الجهاز الأمني يعمل بكل الوسائل المتاحة له لإحباط الإرهاب في يهودا والسامرة. لقد تم بتوجيهاتي، منذ مطلع السنة الجارية منع دخول آلاف الفلسطينيين الذين نفذ أقاربهم أعمالا إرهابية ضد رجال الأمن والمدنيين. وإلى جانب الجهود العملياتية، سيتم تحقيق العدالة وسندفّع الإرهابيين ومرسليهم والبيئة الداعمة لهم، ثمناً باهظاً".