سجلت الجريمة أمس رقما قياسيا غير مسبوق طاول 150 ضحية وسط غضب جماهيري وعجز مؤسساتي وتراشق التهم

حث وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير الشاباك اليوم الثلاثاء على التحقيق في الجريمة التي هزت أمس المجتمع العربي في إسرائيل ومعه الرأي العام كله حيث أقدم مجهول ليلة الإثنين، على إطلاق الرصاص باتجاه سيارة كان بداخلها المدير العام لبلدية الطيرة الدكتور المحامي عبد الرحمن قشوع، الذي نزف موتا جراء إصابته الخطيرة علما أن الجريمة وقعت بالقرب من مركز الشرطة.

طالب وزير الداخلية موشيه أربيل الشرطة بالإسراع في وضع اليد على القتلة، كذلك استنكر الجريمة صندوق مبادرات ابراهيم على رأس جهات عديدة، بينها الأحزاب السياسية ومركز الحكم المحلي. ودعت لجنة المتابعة لاجتماع، الثلاثاء، في الطيرة، وفق النشر في بكرا.

وفي حديث للدكتور الطبيب جمال قشوع شقيق المغدور قال إن أخيه لم ينج من الإصابة التي استهدفت شريانا رئيسا في منطقة البطن مؤكد أنه طالما حث شقيقه المحامي والدكتور على الابتعاد عن هذا العالم في إشارة إلى التهديدات من جانب الجريمة المنظمة التي وقف في وجهها كالسد المنيع، وفق توصيفه.

ليلة أمس شهدت مقتل أحد سكان الرينة القريبة من الناصرة على يد مجرم مأجور تم اللحاق به من قبل شخص شاهد الجريمة أمام عينه فانطلق وراء القاتل المأجور الذي فر بدراجة نارية لكن الأخير وجد مصرعه نتيجة ارتطامه بالسيارة التي طاردته.

سجلت الجريمة أمس رقما قياسيا غير مسبوق طاول 150 ضحية، وسط غضب جماهيري وعجز مؤسساتي وتراشق التهم.

وأعلنت بلدية الطيرة الإضراب المفتوح صباح اليوم (الثلاثاء) حتى إشعار آخر. وقال شقيق القتيل، خالد قشوع، هذا الصباح في مقابلة مع موقع واي نت: "لقد قُتل بسبب الغيرة والكراهية. وآمل أن يتم القبض على القتلة".

وأضف الشقيق المحزون: "لقد كان شخصاً طيباً وقلبه من ذهب. وكلما استطاع أن يساعد الناس كان يفعل ذلك". كان أبًا لخمسة أطفال. لم يتلق أي تهديدات في الماضي، لا شيء. ولم يكن يخاف إلا من الله. أقول للقتلة: الله سيقتلكم".

وتابع خالد: "لقد قررت أنا وأخي الأكبر أننا لن نفتح خيمة عزاء حتى يتم تزويدنا بمعلومات تفيد بأنه تم القبض على هؤلاء الكلاب القتلة. الشرطة ستقبض عليهم وهي تعرف بالفعل من هم، لأن الطيرة هي الطيرة. دائرة مغلقة. إنهم يعرفون كل شيء. ويمكنهم العثور على من يريدون. تماما كما يحصل في الوسط اليهودي، بعد 10 ساعات يعثرون على القاتل. أما في الوسط العربي فيقولون "لا نعرف أحداً". إنهم يعرفون كل شيء. أتمنى أن تكون جريمة القتل هذه هي الأخيرة في الوسط العربي بأكمله. إذا لم تعثر الشرطة على القتلة، آمل أن يتم إغلاق مركز الشرطة في الطيرة".

وقال مفوض الشرطة يعكوف شبتاي خلال مراسم تغيير قائد المنطقة الساحلية في الشرطة: "لقد أصدرنا تعليماتنا لجميع الأطراف، وبتوفير كل الأدوات، لحل جريمة القتل هذه".