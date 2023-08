إيران تكشف عن طائرة مهاجر 10 بدون طيار قادرة على الوصول إلى إسرائيل تتضمن تهديدًا صريحًا

كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء عن طائرة إيرانية حديثة بدون طيار تحمل اسم: المهاجر 10.

ويبلغ نطاق المسيرة الجديدة التشغيلي بحسب الإيرانيين، بناءً على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، 2000 كيلومتر، ويبلغ أقصى ارتفاع له 7000 متر.

وتضمن حفل إزاحة الستار، الذي حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تهديدا لإسرائيل، بسبب قدرة الطائرة بدون طيار على الوصول إلى إسرائيل، وعبارة "استعدوا للرحلة إلى العصر الحجري"، مكتوبة بالعبرية سيئة الترجمة، وهدفا في مدينة ديمونة جنوب إسرائيل.

وبحسبهم أيضًا، فإن المهاجر 10 يمكنها حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام من الصواريخ والقنابل. وتصل سرعتها إلى 210 كم/ساعة، ويمكنها البقاء في الهواء لمدة 24 ساعة تقريبًا.

وأضافت الوكالة دون الخوض في تفاصيل، أن الطائرة قادرة على الطيران بسرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات في الساعة، ومزودة بمعدات استطلاع إلكترونية، ويمكنها حمل حمولة 300 كيلوغرام، ما يسمح لها "بحمل جميع أنواع القنابل والذخائر". تم تطوير مجموعة "مهاجر" من الطائرات المقاتلة بدون طيار منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات لاستخدامها من قبل الجيش وفيلق الحرس الثوري.

في الآونة الأخيرة، اتُهمت الجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار، بما في ذلك الانتحاريين من طراز شاهد 136، لتنفيذ هجمات في أوكرانيا.

واعترفت طهران بتزويد موسكو بطائرات بدون طيار، لكنها أكدت أن عمليات التسليم هذه تمت قبل الهجوم في أوكرانيا، دون الهروب من وابل العقوبات الغربية.