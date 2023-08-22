قادة المستوطنات في الضفة الغربية يدعون الحكومة الإسرائيلية إلى "قلب الطاولة" على السلطة الفلسطينية

دغان "المستنقع هو السلطة، والبعوض اسمه حماس والجهاد الإسلامي. لسوء الحظ، تحاول إسرائيل في السنوات الأخيرة اصطياد البعوض فقط، وليس تجفيف المستنقع”

نظم قادة المستوطنات في الضفة الغربية الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا احتجاجيا، خارج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، للمطالبة باتخاذ إجراءات في ضوء الوضع الأمني الحالي.

وقال رئيس مجلس المستوطنات يوسي دغان: "أصدقاؤنا في الحكومة، نطلب منكم أن تقلبوا الطاولة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، سنكون نحن من يقوم بذلك. وسوف نتظاهر ضدكم".

وقال داغان إنه "يخجل" من الجلوس أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، مع مواطنيه شلومو نيئمان ويسرائيل غانتس من مجلس مستوطنات غوش عتصيون ومجلس مستوطنات بنيامين الإقليمي، للحديث عن هذه القضايا “في حين هناك جناح يميني كامل في الحكومة".

واتهم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالوقوف وراء موجة الإرهاب الأخيرة، قائلا "هو الذي يجب أن يخاف".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، مسؤوليتها عن الهجوم الدموي الذي وقع بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم الاثنين. وقُتلت باتشيفع نجيري، وهي أم لثلاثة أطفال، وأصيب رجل آخر بجروح خطيرة.

وقال دغان للقناة 7 (المتدينة المتشددة) "بدلاً من ذلك، تواصل الحكومة تحويل ميزانيات ضخمة إليه [عباس] كل شهر تذهب إلى الإرهاب. السلطة الفلسطينية تمنح الإرهابيين رواتب أعلى بكثير قياسا بمعدل الرواتب في السلطة الفلسطينية، للسجناء أنفسهم أو العائلات، بحسب مدة العقوبة، أي كلما كانت جريمة القتل أكثر ضخامة، كلما زاد ضخامة راتب ذاك الإرهابي من السلطة الفلسطينية".

Yonatan Sindel/Flash90 رئيس المجلس الإقليمي شمرون يوسي داغان يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الوضع الأمني الحالي خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس، إسرائيل.

واتهم داغان السلطة الفلسطينية بأنها مصدر الإرهاب، من خلال نظامها التعليمي وسياسة الدفع مقابل القتل للإرهابيين، وفق تعبيره.

وأضاف دغان "المستنقع هو السلطة، والبعوض اسمه حماس والجهاد الإسلامي. لسوء الحظ، تحاول إسرائيل في السنوات الأخيرة اصطياد البعوض فقط، وليس تجفيف المستنقع”.