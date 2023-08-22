بعد العمليات الأخيرة، الكابينيت الإسرائيلي يقر عددا من الخطوات ويخول رئيس الحكومة ووزير الأمن العمل بالخصوص

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من القرارات لاستهداف المسلحين وعملائهم".

وأذن لرئيس الوزراء ووزير الأمن بعد اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي "الكابينت"، بالتصرف في هذا الشأن.

ويدعم مجلس الوزراء قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في أنشطتها ضد العناصر المسلحة من أجل أمن مواطني إسرائيل.