تركيا تطور صاروخًا بحريًا جديدًا مضادًا للسفن

الحديث يدور عن صاروخ متطور طورته شركة روكستان التركية لمهمات إطلاق نار في البحر

سيتم تسليح نحو 11 آلية بحرية في الأسطول التركي بالصاروخ البحري الجديد المضاد للسفن من طراز ATMACA والذي تنتجة شركة تصنيع الصواريخ التركية روكستان.

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الشركة طورت الصاروخ للأسطول التركي لمهمات إطلاق نار في البحر، ووفقا للشركة، فإن هذا الصاروخ دقيق قادر على مهاجمة القوارب والفرقاطات والطرادات، الصاروخ يعمل بصورة مستقلة، وله بصمة رادارية منخفضة، قدرات بالعمل في كافة أحوال الطقس، ولديه وسائل مضادة للتشويشات.

ويتراوح طول صاروخ أتماكا بين 4.3 و5.2 متر، ووزنه 750 كغم، ومداه 220 كم، ووزن الرأس الحربي للصاروخ 220 كغم. الصاروخ مزود بنظام ملاحة بالقصور الذاتي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتوجيه.

شركة روكستان حصلت من الحكومة التركية على عقد انتاج الصواريخ البحرية عام 2009 وقامت بتطوير منظومة السلاح بالتعاون مع شركة ASELSAN، وللصاروخ البحري يوجد نسخة برية KARA ATMACA وهو صاروخ طويل المدى، محصن ضد التشويش الإلكتروني، يتم إطلاقه من مركبة تكتيكية ذات عجلات.