تركيا تطور صاروخًا بحريًا جديدًا مضادًا للسفن

سيتم تسليح نحو 11 آلية بحرية في الأسطول التركي بالصاروخ البحري الجديد المضاد للسفن من طراز ATMACA والذي تنتجة شركة تصنيع الصواريخ التركية روكستان.

