نتناهو يعقب على مقتل موظف حكومي عربي :"تجاوز للخطوط الحمراء، سنستخدم الشاباك"

جاء هذا ردا على مقتل المدير العام لبلدية الطيرة وسط إسرائيل عبد الرحمن قشوع بجريمة إطلاق نار أمس

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو تطرق فيه الى مقتل المدير العام لبلدية الطيرة وسط إسرائيل عبد الرحمن قاشوع أمس وقال إن :"مقتل المدير العام لبلدية الطيرة هو تجاوز للخطوط الحمراء، سنقوم باستخدام كافة الوسائل- بما يشمل الشاباك".

وأضاف نتنياهو"هذه الجرائم، المنظمات الإجرامية، والخاوة، والسيطرة على بلدية، أمور لا يمكننا تحملها", وتابع :"سنستخدم كافة الوسائل- بما يشمل الشاباك ، الشرطة ، كافة الوسائل حتى ننتصر على الجريمة".

وتابع نتنياهو :"لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في إسرائيل، يجب على كل مواطني إسرائيل أن يعيشوا بأمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي".

وأعلنت في وقت سابق اليوم، بلدية الطيرة بأنها ستغلق أبوابها وستبدأ إضرابا مفتوحا، كما أعلنت عن توقفها وقف التنسيق مع الشرطة وعلى التوصية أمام مجلس البلدية عدم تحديد اتفاق تأجير محطة شرطة ي المدينة. في إطار الإضراب، لن يتم افتتاح السنة التعليمية الجديدة في المدينة، كما ستجري جلية طارئة لأعضاء البلدية لمواكبة التطورات.

ويشار الى أن المدير العام لبلدية الطيرة قتل أمس بإطلاق نار، كنا اصيب بصورة متوسطة عضو بلدية حالي وعضو بلدية سابق بجريمة اطلاق النار نفسها.

قائد منطقة المركز، المفوض افي بيطون أجرى تقييما للوضع في موقع الجريمة، وفي نهايتها أوكل مهمة إجراء التحقيق الى وحدة المنطقة المركزية ، وشدد على أن التحقيق في أعلى سلم اولويات المنطقة نظرا لخطورة الحادث والذي قتل فيه موظف عام في مؤسسة حكومية، ولذلك امر الوحدة الخاصة "اليمار" تولي التحقيق بالاضافة الى تعزيز الانتشار العملياتي في المدينة لتعزيز الأمان.