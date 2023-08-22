تقرير: اختيار عبد الله بن سعود العنزي سفيرا للسعودية لدى إيران

وأكدت المصادر أن "اخيتار العنزي كسفير للسعودية في إيران يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مستقبلا".

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر قولها، إن " السفير السعودي الجديد لدى طهران، هو السفير السعودي لدى عمان عبد الله بن سعود العنزي"، مؤكدة أنه شخصية اقتصادية كبيرة.

وأكدت المصادر أن "اخيتار العنزي كسفير للسعودية في إيران يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مستقبلا".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، "تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين".

وكانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية،، قد أفادت أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، بمدينة جدة، وقالت إن الوزير أكد أن "بن سلمان قبل دعوته لزيارة إيران".

وقال سابقا، وزير الخارجيّة السعوديّ فيصل بن فرحان آل سعود إن "الرياض تأمل في زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمملكة"، وأضاف أن سفراء البلدين سيباشرون عملهم بعد إعادة فتح السفارات في البلدين