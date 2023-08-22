السعودية :"نتطلع لمرحلة جديدة مع ايران"

جاء هذا في بيان بعد جلسة حكومية ترأسها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن تطلعها لبدء "مرحلة جديدة" مع ايران، وذلك في أعقاب استئناف العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت على مدار سبعة سنوات، وجاء هذا خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي ، بعد جلسة ترأسها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتطرق البيان الى تطلع المملكة "لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع ايران، تستند على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين، وعلى الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في آذار/مارس الماضي"

وعلى صعيد متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عمان، عبد الله بن سعود العنزي سيتم تعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية في طهران. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن العنزي هو السفير السعودي الجديد في طهران.

ويشار الى أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان زار العاصمة السعودية الرياض الخميس الماضي، وهي الزيارة الاولى له منذ عودة العلاقات، واجتمع خلال الزيارة التي استمرت يومين مع عدد من المسؤولين على رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره فيصل بن فرحان.