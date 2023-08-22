مقتل اربعة مواطنين عرب بجريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان شمالي إسرائيل أحدهم مرشح للرئاسة المحلية

مقتل اربعة مواطنين عرب في جريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان شمالي إسرائيل

قتل اربعة مواطنين عرب في إطلاق نار في قرية أبو سنان في منطقة الجليل شمالي إسرائيل ، وحضرت طواقم نجمة داوود الحمراء الى موقع الجريمة واضطرت الى اعلان وفاتهم، ومن بين القتلى هو غازي صعب مرشح لانتخابات الرئاسة المحلية في أبو سنان، وتأتي هذه المجزرة بعد يوم من مقتل المدير العام لبلدية الطيرة عبد الرحمن قاشوع بجريمة إطلاق نار في المدينة.

ويشار الى أن ثلاثة من القتلى الأربعة هم من قرية أبو سنان والرابع من قرية يركا المجاورة.

ووصل تبليغ عن الحادث لنجمة داوود الحمراء الساعة الـ19:21 عن اصابة اربعة بحادث عنف بقرية أبو سنان ، وذكر البيان الصادر انه تم الاعلان عن وفاة الرجال الأربعة بعد اصابتهم جراء طلقات نارية، وافيد :"الحديث يدور عن حادث خطير، تواجد بالموقع أربعة مصابين من جيل 30 حتى 50 والذين انبطحوا في منطقة زراعية وهم فاقدي الوعي ويعانون من إصابات جراء إطلاق نار، قمت بعمليات انعاش طبية لكنهم كانوا بدون مؤشرات حياة ما اضطرنا الى اعلان وفاتهم".

وبعد الإعلان عن مقتل الأربعة في أبو سنان، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي عام 2023 إلى 159. ووفقا لبيانات جمعية مبادرات إبراهيم، فقد قُتل في نفس الفترة من العام الماضي 68 شخصا.

تأتي الجريمة بعد أقل من يوم من جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع بجريمة اطلاق نار، حيث اعلن الشاباك اليوم عن تدخله بالتحقيق بها، وعقب رئيس الحكومة الاسرائيلية على جريمة قشوع وقال إنها "تجاوز لكل الخطوط الحمراء" وسنستخدم كافة الوسائل