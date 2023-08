شهدت الشوارع العمانية حالة من الاستنفار والتعبير عن رفض واستياء واسعين، بعدما أثار خبر اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ضجة.

وتم إطلاق حملة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”، حيث انضم العديد من الأفراد والمؤيدين إلى هذه الحملة، مشددين على مطالبات قوية بإطلاق سراحه.