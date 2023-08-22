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حالة من الاستنفار في الشوارع العمانية بعد اعتقال الشيخ مسعود المقبالي

i24NEWS

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علم عُمان يرفرف فوق قصر العلم الملكي في العاصمة مسقط في 27 سبتمبر 2022.
Eissa AL-HAMMADI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFPعلم عُمان يرفرف فوق قصر العلم الملكي في العاصمة مسقط في 27 سبتمبر 2022.

وتم إطلاق حملة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”، حيث انضم العديد من الأفراد والمؤيدين إلى هذه الحملة

شهدت الشوارع العمانية حالة من الاستنفار والتعبير عن رفض واستياء واسعين، بعدما أثار خبر اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ضجة. 

وتم إطلاق حملة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”، حيث انضم العديد من الأفراد والمؤيدين إلى هذه الحملة، مشددين على مطالبات قوية بإطلاق سراحه.

https://twitter.com/i/web/status/1693933262903693634

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الشيخ مسعود المقبالي ليس مجرد شخصية بارزة في سلطنة عمان، بل يُعتبر أحد أبرز العلماء والمشايخ المُؤثرين، ومصدر إلهام للشباب العماني.

ويعد سبب اعتقال الشيخ مسعود المقبالي في سلطنة عمان، ليس معروفًا بشكل دقيق، لكن وفقًا للمعلومات التي تم تداولها بين المتابعين، يُعتقد أن الاعتقال يرتبط بانتقاداته للأوضاع الاجتماعية في السلطنة واتهاماته بالفساد

https://twitter.com/i/web/status/1693895682220868064

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الشيخ مسعود المقبالي هو أحد أتباع الديانة الإِبَاضِيَّة، وهي طائفة إسلامية تم تسميتها تيمنًا بالداعية البارز عبد الله بن إباض التميمي. تُعتبر الإباضية جزءًا مهمًا من اللوحة الدينية في سلطنة عمان، حيث تشكل نسبة كبيرة من السكان، وتُقدّر بحوالي 70% من العمانيين يتبعون هذا المذهب.

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