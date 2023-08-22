ردا على جريمة أبو سنان مفوض الشرطة الإسرائيلية يقول:"الإرهاب الدموي الإجرامي، نتيجة خلاف بين منظمات إجرامية"

والرئيس الاسرائيلي يقول ان الجريمة بالمجتمع العربي تستوجب اتخاذ خطوات محددة ونتنياهو يعقد جلسة خاصة لمناقشة الجريمة بالمجتمع العربي

قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي خلال تواجده في موقع جريمة إطلاق النار في قرية أبو سنان شمالي إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل اربعة بينهم مرشح بانتخابات محلية "الإرهاب الدموي الاجرامي، نتيجة خلاف بين منظمات إجرامية". في حين يعقد نتنياهو الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة الجريمة في المجتمع العربي.

وأضاف يعكوف شبتاي :"الحديث يدور عن حدث مأساوي وصعب للغاية، في أعقاب الإرهاب الدموي الجنائي الذي يشهده المجتمع العربي، وتأتي الحادثة نتاج صراع بين التنظيمات الإجرامية، بسبب صراعات السيطرة التي نشأت بعد إيداع قيادات التنظيمات السجن. وتنشط الشرطة الإسرائيلية حاليا كلها بأنشطة في المجتمع العربي داخل البلدات مع كل القوات ومع كل الوحدات، أشارك العائلات حزنها، وسنبذل كل ما بوسعنا لإحباط هذا الإرهاب".

من جانبه عبر الرئيس الإسرائيليي يتسحاك هرتسوغ عن حزنه وقال إن "جرائم القتل في المجتمع العربي- حالة طارئ تستوجب خطوات محددة من الدولة". وقال :"كل مواطن في المجتمع العربي في إسرائيل يعيش اليوم في خوف رهيب وحزن شديد وقلق رهيب. كل قتيل هو عالم كامل لعائلته وأحبائه. وهذه حالة طوارئ تتطلب اتخاذ الدولة تدابير حاسمة للقضاء على الجريمة والعنف ومنع الخسائر في الأرواح. تعازي للعائلات المكلومة من الأيام القليلة الماضية - من الطيرة إلى أبو سنان."

Shir Torem/Flash90 الشرطة في مكان مقتل أربعة رجال بالرصاص في بلدة أبو سنان العربية، شمال إسرائيل، 22 أغسطس، 2023.

هذا وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرايلية أنه على خلفية الجرائم في المجتمع العربي سيعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأربعاء جلسة خاصة للجنة الفرعية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. ويشار الى الشرطة الإسرائيلية أوضحت أن جريمة القتل نفذت على خلفية جنائية بدون أي علاقة بالانتخابات المحلية.

وعقب رئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف عقب على الجريمة وقال :"وقعت هنا مجزرة ، جريمة حقيرة وعم إرهاب تجاوز كافة الخطوط الحمراء والسوداء وحصد حياة أربعة مواطنين، الاجرام في الجليل هو إرهاب بكل ما للكلمة من معني ، الدولة والشرطة تغلق أعينها أمام الأرهاب الاجرام المستفحل، هذه هي مسؤوليتها الحصرية للحكومة والشرطة. فرض السيادة والسيطرة أولا وقبل كل شيئ الاهتمام بأمن المواطنين والسكان بالدولة. هذه ساعة طوارئ وطنية، مثلما ما يجتمع الكابينيت في أعقاب الاعمال الارهابية يأمر بخطوات رد، هكذا يجب أن نعمل الليلة. يجب على الحكومة الاجتماع بشكل فوري وأن تعرض أمام الجمهور خطة طوارئ تطبق فورا".