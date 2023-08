الجزائر تبحث مع إيران العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

أفاد بيان للبرلمان الجزائري ، أن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، بحث أمس الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين الجانبين ومجالات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي.

واستقبل إبراهيم رئيسي، بوغالي بمقر الرئاسة الايرانية في العاصمة طهران، ضمن زيارة رسمية يجريها الأخير للبلاد، حسب البيان.

ونقل البيان الذي نشره البرلمان الجزائري عبر حسابه على "فيسبوك"، عن الرئيس الإيراني تأكيده "أهمية التعاون البرلماني الذي يعد داعما للتعاون بين البلدين لا سيما على الصعيد الاقتصادي"، معربا عن أمله في أن يخطو البلدان خطوات ملموسة في المجال الاقتصادي ترقى إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين.