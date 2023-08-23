الجيش الإسرائيلي يرسم خريطة لمنازل المسلحين منفذي هجوم الخليل

كما نفذت عملية موازية أدت إلى اعتقال 19 شخصا مطلوبا لتورطهم في أنشطة عدائية، خلال عملية رسم الخرائط، وألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة

قامت قوات الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، بمسح منزلي منفذي هجوم الخليل والذي قُتلت في الهجوم باتشيفا ناجاري، وهي أم إسرائيلية، بينما أصيب رجل بجروح خطيرة، وذلك بهدف هدمهما.

كما نفذت عملية موازية أدت إلى اعتقال 19 شخصا مطلوبا لتورطهم في أنشطة عدائية، خلال عملية رسم الخرائط، وألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة، وأطلقوا قذائف هاون باتجاه الجنود.

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كما صادرت القوات الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وحرس الحدود أسلحة ومعدات عسكرية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وخلال العمليات المختلفة، أطلق مسلحون النار وألقوا عبوات ناسفة باتجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار.

وأصيب مشتبه به أثناء محاولته الفرار. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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سُمح بالنشر أمس الثلاثاء أنه في أعقاب نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك بقيادة الشاباك والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي الليلة فلسطينيين من عائلة واحدة من سكان الخليل للاشتباه في قيامهما بتنفيذ عملية اطلاق النار التي نفذت صباح أمس قرب الخليل وقتلت فيها بات شيفع نيجري (أمام أعين ابنتها ذي الست سنوات) وأصيب مواطن اسرائيلي آخر.