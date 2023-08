الجيش الإسرائيلي يرسم خريطة لمنازل المسلحين منفذي هجوم الخليل

قامت قوات الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، بمسح منزلي منفذي هجوم الخليل والذي قُتلت في الهجوم باتشيفا ناجاري، وهي أم إسرائيلية، بينما أصيب رجل بجروح خطيرة، وذلك بهدف هدمهما.

كما نفذت عملية موازية أدت إلى اعتقال 19 شخصا مطلوبا لتورطهم في أنشطة عدائية، خلال عملية رسم الخرائط، وألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة، وأطلقوا قذائف هاون باتجاه الجنود.