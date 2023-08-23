العاهل الأردني ورئيس أركان الجيش الأمريكي يبحثان التعاون الدفاعي

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، كما تناولا الجهود الدولية في محاربة التطرف ضمن نهج شمولي.

قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي، اليوم الأربعاء، ببحث سبل التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، كما تناولا الجهود الدولية في محاربة التطرف ضمن نهج شمولي.

وجاء ذلك خلال استقبال المسؤول الأمريكي بالعاصمة عمان، في إطار زيارة غير معلنة يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وبينما لم يحدد البيان الأردني موعد وصول ميلي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها، إلا أن ميلي وصل إلى الأردن قادما من إسرائيل. حيث التقى، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي، في إسرائيل.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في بيان، أن ميلي وهاليفي بحثا قضايا الأمن الإقليمي، وفرص زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق للدفاع ضد التهديدات التي تشكلها إيران في جميع أنحاء المنطقة وغيرها من الأمور ذات الاهتمام الإستراتيجي المشترك.

وأشار البيان إلى محافظة الولايات المتحدة وإسرائيل على “علاقة عسكرية قوية كشريكين رئيسيين ملتزمين بالسلام والأمن في الشرق الأوسط”.