" ندعو الجانبين إلى الحد من التوترات وتجنب الأعمال التي يمكن أن تعزز دائرة العنف"

أدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشدة هجوم إطلاق النار في حوارة الذي قُتل فيه الإسرائيليان شاي وابنه أفيعاد، والهجوم الذي وقع جنوب الخليل والذي قُتلت فيه اسرائيلية واصيب آخر بجروح خطيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي: "لقد فزعتنا هذه الهجمات المقلقة، نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا"، وأضاف الإتحاد أن "موجة العنف المستمرة التي تتسبب بخسائر أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء مثيرة للقلق، لذا ندعو الجانبين إلى الحد من التوترات وتجنب الأعمال التي يمكن أن تعزز دائرة العنف".

ويعزز رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية بقدرات استخباراتية وقدرات جوية على خلفية العمليات الأخيرة التي نفذت في حوارة والخليل. وبموجب مشاورات ميدانية، تقرر مواصلة ابقاء الحصارالغير محكم حول نابلس والخليل والتفتيشات في المفترقات للمركبات إلى أجل غير مسمى.

أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية القبض على المشتبه فيهما بتنفيذ عملية الخليل، التي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، في حين قتل شاب فلسطيني بعد أن اقتحم الجيش إسرائيلي بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة الغربية.

وقتل إسرائيليين (أب وابنه) بعملية اطلاق نار عصر السبت الماضي، بالقرب من بلدة حوارة الفلسطينية، جنوب نابلس، على الطريق السريع من شارع 60.

وأطلق المنفّذ 5 رصاصات على الأقل، من مسدّس صوب القتيلين، وهما مواطنان إسرائيليان يسكنان في مدينة "أشدود" جنوب إسرائيل، وبحسب التقارير الإسرائيلية، عُثر على المسدس الذي نُفّذت فيه العملية، بالقرب من المكان.