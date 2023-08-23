عواصف شديدة وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

أظهرت لقطات شاركها سكان مكة لوكالة فرانس برس حجاجا خارج المسجد الحرام أطاحت بهم الرياح، مما أدى أيضا إلى انزلاق حواجز الحشود على الأرضية التي غمرتها الأمطار

ضربت عواصف شديدة وأمطار غزيرة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، التي تضم أقدس موقع للمسلمين، المسجد الحرام.

بينما كان الحجاج يحاولون الطواف حول الكعبة، ضربت صاعقة فندق فيرمونت مكة كلوك رويال تاور الشهير، مما أضاء سماء الليل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وأظهرت لقطات شاركها سكان مكة لوكالة فرانس برس حجاجا خارج المسجد الحرام أطاحت بهم الرياح، مما أدى أيضا إلى انزلاق حواجز الحشود على الأرضية التي غمرتها الأمطار.

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وقال حسين القحطاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس إن الرياح العاصفة تجاوزت سرعتها 50 ميلا في الساعة. وقال القحطاني إن الظروف كانت مشابهة لعاصفة وقعت عام 2015 وأسقطت رافعة في المسجد الحرام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في عاصفة الثلاثاء. سجل حي الكعكية بمكة المكرمة 1.8 بوصة من الأمطار خلال 24 ساعة، حسبما شارك مركز الأرصاد الجوية في منشور على موقع X المملوك للملياردير ايلون ماسك.

وقال السكان إن الفيضانات العارمة تبددت إلى حد كبير بحلول صباح الأربعاء. ومع ذلك، قالت حكومة منطقة مكة الإقليمية على موقع X إنه سيتم إغلاق المدارس في أجزاء من مكة، وإجراء الفصول الدراسية على منصة التعلم الإلكتروني، "حرصًا على سلامة الجميع".

حذر مركز الأرصاد الجوية من هطول مزيد من العواصف يوم الأربعاء مصحوبة بالأمطار والرياح والرعد على منطقة مكة وأماكن أخرى في غرب المملكة العربية السعودية.