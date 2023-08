عواصف شديدة وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

ضربت عواصف شديدة وأمطار غزيرة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، التي تضم أقدس موقع للمسلمين، المسجد الحرام.

بينما كان الحجاج يحاولون الطواف حول الكعبة، ضربت صاعقة فندق فيرمونت مكة كلوك رويال تاور الشهير، مما أضاء سماء الليل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وأظهرت لقطات شاركها سكان مكة لوكالة فرانس برس حجاجا خارج المسجد الحرام أطاحت بهم الرياح، مما أدى أيضا إلى انزلاق حواجز الحشود على الأرضية التي غمرتها الأمطار.