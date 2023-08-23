صحيفة لبنانية تعرض خريطة قديمة تظهر رأس الناقورة تتبع جزئيا لسيادة لبنان

إذا تم التحقق من صحة هذا الادعاء، فسيرتفع عدد نقاط الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البرية إلى 14 نقطة

عرضت وسائل إعلام تابعة لحزب الله خريطة جديدة من شأنها أن تثير مزيدًا من التوتر فيما يخص رسم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وتزعم صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنها حصلت على خريطة اتفاقية تسجيل الحدود تعود لعام 1923، والتي تظهر أن جزءاً من مدينة رأس الناقورة الواقعة شمالي إسرائيل تابع للبنان.

وإذا تم التحقق من صحة هذا الادعاء، فسيرتفع عدد نقاط الخلاف بين إسرائيل ولبنان إلى 14 نقطة.

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والتقى مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي واللبناني الأسبوع الماضي في موقع للأمم المتحدة على الحدود بين البلدين. وذكر بيان صحفي أن الطرفين ناقشا "الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية وقضايا أخرى تقع ضمن نطاق ولاية اليونيفيل".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية اليونيفيل في 31 آب/أغسطس، في وقت تتصاعد فيه التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يزعم كلا الجانبين حدوث استفزازات.

وفي هذا الشهر، أجرت شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخارجية الإسرائيلية وقواتها المسلحة محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، قاد اللبنانيون جولة ميدانية لممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي، لعرض نزاعاتهم الحدودية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.