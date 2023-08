صحيفة لبنانية تعرض خريطة قديمة تظهر رأس الناقورة تتبع جزئيا لسيادة لبنان

عرضت وسائل إعلام تابعة لحزب الله خريطة جديدة من شأنها أن تثير مزيدًا من التوتر فيما يخص رسم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وتزعم صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنها حصلت على خريطة اتفاقية تسجيل الحدود تعود لعام 1923، والتي تظهر أن جزءاً من مدينة رأس الناقورة الواقعة شمالي إسرائيل تابع للبنان.

وإذا تم التحقق من صحة هذا الادعاء، فسيرتفع عدد نقاط الخلاف بين إسرائيل ولبنان إلى 14 نقطة.