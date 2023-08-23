تقرير: الفصائل الفلسطينية في غزة تخشى استئناف عمليات القتل المستهدف من قبل إسرائيل

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى العودة إلى سياسة القتل المستهدف

بعد العمليات الأخيرة التي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في الأيام الأخيرة، أصبحت الفصائل الفلسطينية في غزة في حالة تأهب قصوى، خوفا من أن يستأنف الجيش الإسرائيلي استراتيجيته المتمثلة في التصفية المستهدفة لقادتها. جاء هذا وفقًا لصحيفة الأخبار اللبنانية.

وقد تم تطبيق هذه الإستراتيجية سابقًا خلال عملية "الدرع والسهم" الإسرائيلية. وأصدر مصدر لم يذكر اسمه داخل الفصائل تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل، مشيرا إلى أن أي رد على عمليات القتل المستهدف لن يكون سريعا فحسب، بل "سيتجاوز توقعات إسرائيل" من حيث القوة والأسلوب.

وأضاف المصدر أن عمليات التصفية هذه يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير، مما قد يؤثر على جميع جبهات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير إلى العودة إلى سياسة القتل المستهدف خلال اجتماع لمجلس الوزراء. كما دعا إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية، مثل تشديد الطوق حول البلدات التي تديرها السلطة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح العمل وزيادة عدد نقاط التفتيش.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نظم قادة المستوطنات في الضفة الغربية مؤتمرا صحفيا احتجاجيا، خارج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، للمطالبة باتخاذ إجراءات في ضوء الوضع الأمني الحالي. بعد أن قُتل 34 إسرائيليا جراء عمليات منذ بداية العام.