مكتب نتنياهو: الشاباك سيساعد الشرطة الإسرائيلية في مناهضة الجريمة في المجتمع العربي

نتنياهو لرئيس لجنة السلطات العربية: "سبب العنف هو المنظمات الإجرامية،لا يمكن للقيادة العربية انكار ذلك"

قررت اللجنة الفرعية التي يرأسها رئيس الوزراء أن يساعد جهاز الأمن العام (الشاباك) الشرطة الإسرائيلية في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية، في إطار صلاحياتها وواجباتها بموجب القانون.

جاء هذا في اطار جلسة عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع مغلق في مكتبه للجنة الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

اثناء الجلسة تجادل نتنياهو مع رئيس لجنة السلطات العربية، مضر يونس، الذي تحايد القول بأن العنف المتزايد يرجع إلى نشاطات المنظمات الإجرامية. ورفع يونس صوته، وهو ما تطور على الفور إلى مشاجرة بالصراخ: "سمعتكم تتحدثون عن منظمات إجرامية، يمكن أن تكون كذلك".

وبعد ان قال ذلك، قال نتنياهو لرئيس لجنة السلطات العربية بغضبٍ وصرخ: "أنت تعلم أن هذه منظمات إجرامية، لا يمكنك إنكار ذلك. جاء إلي رؤساء السلطات المحلية وقالوا إنهم يخشون أن يقولوا إنهم تعرضوا للتهديد، القيادة العربية تحاول انكار ذلك خوفًا".

Avshalom Sassoni/Flash90 أفراد من المجتمع العربي يحملون النعوش المزيفة أثناء احتجاجهم على العنف في مجتمعهم ، في ساحة حبيمة في تل أبيب في 6 أغسطس 2023

يجري النقاش، على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، في أعقاب فقدان السيطرة هناك وعدد جرائم القتل القياسي. منذ بداية العام قُتل 159 شخصا في المجتمع العربي، وبن غفير يطالب أيضا بالاعتقالات. مطلب آخر لبن غفير هو رسم خريطة للانتخابات البلدية في البلدات العربية ودراسة كيفية منع استيلاء عنيف وإجرامي على الانتخابات.

الجهاز القضائي لا يوافق على تدخل الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وقالت المصادر: "إن جهاز الأمن العام يقوم بالفعل بمساعدة الشرطة في كل ما يتعلق بالجرائم الجنائية في الوسط العربي، والتي قد تؤدي الى جرائم أمنية، ومع ذلك، فإن الشاباك لا يوافق على تدخله في حل الجرائم في الوسط العربي بشكل روتيني لأنه لا يريد العمل كقوة شرطة في الوسط العربي، وكذلك خوفا من كشف أساليب عمله. وبدلا من تعبئة الشاباك لمساعدة الشرطة، ينبغي تعزيز قدراته وطاقته البشرية المهنية".

وقال الوزير بن غفير، إنه سيقدم اليوم اقتراحا للحكومة يتم بموجبه إنشاء "وحدة مخصصة" في الشاباك، يكون غرضها، حسب قوله، "مساعدة الشرطة في مناهضة ضد الجريمة والمنظمات الإجرامية" - بما في ذلك من خلال "الوسائل التكنولوجية". وذلك بعد أن أصبح معروفًا أن الشاباك شارك في التحقيق في جريمة القتل الرباعية في أبو سنان أمس ويساعد أيضًا في التحقيق في مقتل مدير عام بلدية الطيرة .